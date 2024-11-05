全台前3季法拍移轉量增1成　新北大增9成淪重災區

▲被視為「房市反指標」的拍賣移轉量，近期出現攀升，前3季全國增加1成。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者項瀚／綜合報導

被視為「房市反指標」的拍賣移轉量，近期出現攀升，前3季全國增加1成，其中新北一舉大增9成。房仲表示，新北近年各大重劃區蓬勃發展，但不少生活機能、重大建設未實現的區域，投資炒作風氣也更勝，逢房市波動，易讓區域出現法拍潮。不過，法拍專家表示，本次新北爆量，與特殊個案交易多筆有關。

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全國前3季拍賣移轉棟數達2928棟，比去年同期成長10.3%。進一步觀察六都，台南不增反減44%，新北卻大增90%，遠高於其他縣市。

▲六都前3季法拍交易量變化。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，前3季法拍量出現增長，雖仍屬歷年來低點，「至於新北近年來各大重劃區蓬勃發展，不少區域又相對房價親民，但此類生活機能、重大建設仍未實現的區域，投資炒作風氣也勝，在區域適逢房市波動時，易出現部分法拍潮。」

不過，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「打房之後，從發酵到房屋被查封，需要一段時間，因此法拍交易量若要看成市場反指標，它也會是一個落後的反指標，不會那麼快顯現出來，因此後續要觀察的是，9月央行打房再往後的法拍市場狀況。」

徐華辰接著表示，有時某一區域法拍交易爆出大量，可能與特殊交易案件有關，以前3季的新北來說，過去萬年流當品萬里「喜凱亞渡假村」標脫就有200戶，另外板橋「三珉築琚案」也有16戶、汐止「遠雄U-TOWN」12戶等等。

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