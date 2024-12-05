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山城一哥孕育出獨角獸建商　育堂新案「別墅、大樓」一次滿足

▲▼育堂建設,豐原,晴山百里,東方大苑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台中山線地區的政經、商業、教育、藝文、交通等重要區域中心就坐落在豐原區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

北台中山線地區的政經、商業、教育、藝文、交通等重要區域中心就坐落在豐原區，也是台中市29個行政區中，人口數排名第6名的行政區，更是中小企業共同打拼努力下，讓豐原區承載了山城一哥封號。

其實，豐原區一直是中台灣中小企業的賽道殿堂，從市府的經濟報告數據顯示，豐原區批發及零售業共計6810家，占全市批發及零售業9.85%，居全市第1位，而製造業2722家，占全市製造業18.49%，同樣居全市第1位，近年更因電子晶片製造業的興起，豐原區工業漸漸轉型為高科技產業，都讓豐原區商業活動相當盛行。

其中，2018年開始展露頭角的育堂建設，選擇深耕豐原區，已推出「八月桂花香」、「南陽居」等作品，市場叫好叫座，雖然育堂建設成立時間並不長，但實際上其背景集團則是戰功赫赫。

▲▼育堂建設,豐原,晴山百里,東方大苑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2018年開始展露頭角的育堂建設，選擇深耕豐原區，已推出「八月桂花香」、「南陽居」等作品。（圖／業者提供）

據了解，育堂建設與擁有32年資歷的甲級營造廠坤興營造為關係企業，坤興營造更在台中市七期重劃區更有許多代表作品，經歷超過半甲子時間，由育堂建設執行長祁加弘出手，以「匠心獨具、育人至上」的企業理念，創立了堪稱獨角獸建商的育堂建設。

育堂建設於2024年在豐原區，針對不同客群推出2場新案，其中基地651坪、位於水源路的「晴山白里」，以「我家門前有小河、後面有山坡」旁邊還是公園的真正風水上最佳格局，打造出25戶社區型別墅。

育堂建設業務經理陳謙予表示：「全案採多種格局、樣式，戶戶4大房、雙車位規劃，在安靜的環境裡，滿足購屋族對於『家』的想像，建材部分也採用大建室內靜音門等優於同區個案建材，尤其是育堂品牌創立初衷以『育人至上』，晴山白里坐擁豐村國小附設幼兒園、豐村國小、豐陽國中等學區，看得見的營建品質與屋況，吸引不少自營商替下一代提前佈局。」

▲▼育堂建設,豐原,晴山百里,東方大苑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲育堂建設選址精準，新案「晴山白里」基地距離豐東商圈、愛買商圈、向陽路連鎖餐廳的南陽商圈，驅車僅5分鐘。（圖／業者提供）

「晴山白里」採先建後售，潔白的外觀，讓建築與人的距離中劃出一道無形的舒適留白，但生活不能留白，「晴山白里」基地距離豐東商圈、愛買商圈、向陽路連鎖餐廳，驅車僅5分鐘，食衣住行便捷無憂，又加上國道四號接國道一號、國道四號接74線，暢遊台中市也就是幾個交流道的事。

陳謙予經理透露：「除了『晴山白里』外，預計2027年完工的『育堂東方大苑』也將同步登場，預計興建地下2層、地上12層的雙塔大樓案。」

▲▼育堂建設,豐原,晴山百里,東方大苑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲除了「晴山白里」，預計2027年完工的育堂「東方大苑」也將同步登場。（圖／業者提供）

據了解，「東方大苑」將規劃2棟建築，以全平面車位、25~36坪產品、規劃人、車、機車皆分道的千坪開發新案，帶進全齡化公設設計，更採用Alfa Safe「柱中柱」耐震功法，也同樣擁有育堂重視的學區，包含福陽國小、豐東國中，深受小家庭族群、科技新貴青睞。

關鍵字：豐原區育堂建設新案大樓透天晴山白里東方大苑坤興營造甲級南陽商圈

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