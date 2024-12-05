山城一哥孕育出獨角獸建商　育堂新案「別墅、大樓」一次滿足

▲北台中山線地區的政經、商業、教育、藝文、交通等重要區域中心就坐落在豐原區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

北台中山線地區的政經、商業、教育、藝文、交通等重要區域中心就坐落在豐原區，也是台中市29個行政區中，人口數排名第6名的行政區，更是中小企業共同打拼努力下，讓豐原區承載了山城一哥封號。

其實，豐原區一直是中台灣中小企業的賽道殿堂，從市府的經濟報告數據顯示，豐原區批發及零售業共計6810家，占全市批發及零售業9.85%，居全市第1位，而製造業2722家，占全市製造業18.49%，同樣居全市第1位，近年更因電子晶片製造業的興起，豐原區工業漸漸轉型為高科技產業，都讓豐原區商業活動相當盛行。

其中，2018年開始展露頭角的育堂建設，選擇深耕豐原區，已推出「八月桂花香」、「南陽居」等作品，市場叫好叫座，雖然育堂建設成立時間並不長，但實際上其背景集團則是戰功赫赫。

▲2018年開始展露頭角的育堂建設，選擇深耕豐原區，已推出「八月桂花香」、「南陽居」等作品。（圖／業者提供）

據了解，育堂建設與擁有32年資歷的甲級營造廠坤興營造為關係企業，坤興營造更在台中市七期重劃區更有許多代表作品，經歷超過半甲子時間，由育堂建設執行長祁加弘出手，以「匠心獨具、育人至上」的企業理念，創立了堪稱獨角獸建商的育堂建設。

育堂建設於2024年在豐原區，針對不同客群推出2場新案，其中基地651坪、位於水源路的「晴山白里」，以「我家門前有小河、後面有山坡」旁邊還是公園的真正風水上最佳格局，打造出25戶社區型別墅。

育堂建設業務經理陳謙予表示：「全案採多種格局、樣式，戶戶4大房、雙車位規劃，在安靜的環境裡，滿足購屋族對於『家』的想像，建材部分也採用大建室內靜音門等優於同區個案建材，尤其是育堂品牌創立初衷以『育人至上』，晴山白里坐擁豐村國小附設幼兒園、豐村國小、豐陽國中等學區，看得見的營建品質與屋況，吸引不少自營商替下一代提前佈局。」

▲育堂建設選址精準，新案「晴山白里」基地距離豐東商圈、愛買商圈、向陽路連鎖餐廳的南陽商圈，驅車僅5分鐘。（圖／業者提供）

「晴山白里」採先建後售，潔白的外觀，讓建築與人的距離中劃出一道無形的舒適留白，但生活不能留白，「晴山白里」基地距離豐東商圈、愛買商圈、向陽路連鎖餐廳，驅車僅5分鐘，食衣住行便捷無憂，又加上國道四號接國道一號、國道四號接74線，暢遊台中市也就是幾個交流道的事。

陳謙予經理透露：「除了『晴山白里』外，預計2027年完工的『育堂東方大苑』也將同步登場，預計興建地下2層、地上12層的雙塔大樓案。」

▲除了「晴山白里」，預計2027年完工的育堂「東方大苑」也將同步登場。（圖／業者提供）

據了解，「東方大苑」將規劃2棟建築，以全平面車位、25~36坪產品、規劃人、車、機車皆分道的千坪開發新案，帶進全齡化公設設計，更採用Alfa Safe「柱中柱」耐震功法，也同樣擁有育堂重視的學區，包含福陽國小、豐東國中，深受小家庭族群、科技新貴青睞。