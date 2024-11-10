淡水25年屋站上6字頭！　前屋主入手6年驚人翻倍賺





▲淡水25年社區成交6字頭，是近幾年來淡水中古屋首次站上6字頭。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

淡水25年社區成交6字頭，相當罕見，且前屋主僅持有6年多就翻倍賺，增值109%，對此在地房仲也感到驚訝。不論個案，信義房屋專家表示，當前政策之下，房價已不再續漲，但新青安買盤仍在，首購型小坪數物件相對吃香，但也要留意物件被銀行認定為投資型屬性產品，貸款上會不吃香。

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近期實價揭露，淡水25年社區「富陽海悅觀海城堡」32樓戶以850萬元交易，權狀登記13.5坪，換算單價高達62.8萬元，是近幾年來淡水中古屋首次出現6字頭價碼。

另外驚人的是，前屋主在2018年以406萬元購入，等於僅持有約6年左右就翻倍賺，增幅高達109％，相當驚人。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，「富陽海悅觀海城堡」位於紅樹林捷運站正對面，高樓層享有無敵景觀，加上挑高夾層設計，使單價表現佳，但一舉成交到6字頭實在驚人，不排除有特殊原因在其中，像是前屋主投入不少裝潢成本轉賣等等。

▲「富陽海悅觀海城堡」位於紅樹林捷運站對面。（圖／記者謝婷婷攝）

攤開「富陽海悅觀海城堡」成交紀錄，今年成交多落在5字頭，但除了本交易外，也確實出現另一筆6字頭成交，而今年也是該社區首次站上6字頭。

至於淡水的預售案，近年也只有「青澤」、「景上汀」各自的頂樓戶站上6字頭。這兩案位於竹圍捷運站附近，同樣具有景觀與交通便利的優勢。

不評論個案，以目前的房市大環境來看，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行一波波房市管控下，房價已不再續漲，短期上也難再創新高，但新青安的買盤仍在，因此首購型小坪數物件相對吃香，但也要留意物件被銀行認定是投資型屬性產品，貸款上會不吃香。

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