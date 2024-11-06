同事台北4房賣4年「降300萬才賣掉」　竹北三寶爸愣：該買嗎？

▲竹北房市漲幅很大。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

寸土寸金的時代，小坪數可以說是普通家庭的首選。就有人求助，他現在住竹北，因為老婆懷三胞胎，目前有看中一個78坪的四房建案，但擔心未來會被調派到外地或國外時，要轉手竹北的四房物件會有困難，所以不知道該不該下手，話題引發討論。

有網友日前投稿臉書某粉專，說自己住竹北，因為老婆一次生三胞胎，所以他目前有在看房，「我有一個問題就是四房未來會不會難賣？」會這樣問，是因為看同事10年前在台北買四房，結果要轉手才發現很難賣，「他賣了4年最後降價300多萬才賣掉。」反觀另一個買三房的同事，委託給房仲後，不到一年就賣了，還多賺700多萬。

他指出，如果只是單純自住，並不會有轉手的需求，但他未來若是升遷，就必須調離外地，甚至有可能調去國外，很擔心未來竹北四房不好賣。

最後，原PO透露有看中一間78坪物件，加車位總價約6600多萬，「已超過豪宅4000萬門檻，所以銀行只願意給我貸四成。限貸四成我就必須先賣出股票才夠先付6成頭期款」，實在不知該不該下手。

看到貼文後，不少網友紛紛建議，「先三房啊！第一點是總價比較低，第二點是轉手也比較容易，如果是先想安排好三胞胎的房間有點言之過早」、「買3房+2房在隔壁」、「透天或兩戶大樓房（中戶間加裝門互通）」、「買2間2房的打通呀」、「其實，好不好賣，大多取決於價錢，願意少賺一些，就好賣了。」

也有人表示，「這個問題感覺很『金字塔頂端』的問題啊」、「炫富等級，這種需要我們提供意見嗎（不要嘴我，不是嫉妒）」、「難得看到有錢人的煩惱」、「這篇閃瞎我的錢…6600萬的頭款快4000萬現金，抱歉歪樓了。」其中，有內行人則給出意見，「此類產品不急著出手！建議跟建商保持良好關係，應會有一定的降幅！」