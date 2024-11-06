七期豪宅三拍底價「1坪便宜10萬元」　內裝照獨家曝光

▲七期「華太怡然居」出現法拍戶，12月3日將進入第三拍底價來到3008萬元，拆算下來僅3字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市位於老虎城對面、河南路三段的七期少見小社區「華太怡然居」出現法拍戶，12月3日將進入第三拍，98坪含2車，底價來到3008萬元，拆算下來僅3字頭，相較周邊預售破百萬，有著70萬元價差，專家認為在七期已經找不到這種物件。

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位在河南路三段的「華太怡然居」，屋齡16年，樓高15樓，總戶數僅56戶，規劃單層4戶，屬於七期質感社區，近年少有交易，最近的一筆交易在5月，樓戶總價3488萬元，拆算單價42萬元。被拍賣戶位於中樓層，總面積98坪，格局為4房，總價3008萬元換算單價31萬元，對比同社區單坪價差就達10萬元。





▲七期「華太怡然居」近年交易。

《ETtoday東森新聞雲》獨家取得該戶室內裝潢照，可見該戶裝潢走新古典風，室內還有大圓桌，相當豪氣。據了解，該戶屋主具備營建背景，而該戶被強製執行原因相當迂迴。

經查詢法院判決書，屋主傅男與謝女以談合作的方式，開支票給謝女欲換股權，豈料謝女突然猝死，本票被謝女繼承者聲請強制執行。

▲七期「華太怡然居」法拍戶室內裝潢照。（圖／讀者提供）

七期房仲、謙仁不動產簡剴延分析：「該社區地理條件好，緊鄰歌劇院、老虎城、新光三越、大遠百、十字園道，加上建設公司的品質也相當不錯，所以詢問度很高。」

以目前的七期周邊的預售價格來看，基地同樣位於河南路上、國家歌劇院特區的「寶輝101 Theater South」實登揭露最高成交單價高達99.3萬元，僅隔幾步路、2分鐘路程單價差70萬元，雖然有品牌、地段與格局差別，但仍相當驚人。

▲2分鐘路程法拍與預售單價差70萬元，雖然有品牌、地段與格局差別，但仍相當驚人。（圖／記者陳筱惠攝）

簡剴延說：「該社區規劃3~4房，總價大部分落在4000萬元內，該社區為前後棟分佈，觀察近5年都是後棟成交，未來視野會被聯聚、寶輝的新建案擋住，所以價值性會受影響，但此次法拍是前棟的格局，朝老虎城方向，視野採光相對好。且換算單坪3字頭，比後棟一坪還便宜8~10萬元，預計此次投標者應該會相當踴躍。」

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