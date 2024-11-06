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賺比老婆少「他年薪60萬被逼買房」　通勤超遠！親戚傻：巨嬰

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲表哥抱怨婚後生活品質下降。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「婚後過得開心嗎？」一名網友透露，表哥年薪60萬，表嫂年收入約90萬，讓原PO感到好奇婚後生活如何？結果表哥苦瓜臉直呼，要繳房貸、通勤更長，不能隨便換新手機，「現在能花的錢變少了，又要做一堆家事」，比較喜歡跟爸媽同住。一番話讓原PO無法苟同，直呼這想法猶如巨嬰。

一名網友在Dcard透露，表哥婚後感嘆過得並不開心，婚前住家裡，錢可以隨便花且生活舒適，婚後要扛2萬房貸，新家離公司遠，因此通勤變得更長，連換新手機都要被老婆管，也不能常出遊。

表哥還說，懷念以前住家裡，媽媽會煮飯做家事，且菜又好吃，如今生活品質差很大，「現在能花的錢變少了，又要做一堆家事，幸福度嚴重往下掉。」

事實上，表哥根本不想買房，主張租套房就好，不會沒地方住。而原PO觀念卻相反，儘管他與弟弟未來有房子可繼承，但未來世事難預料，哪天爸媽不在了，到時50幾才想要存錢買房，根本來不及。

原PO直言，以前常看到「嘲笑男生是巨嬰」的文章，沒想到表哥就是實際例子，「真的有這種不愛做家事，也不做財務規劃的巨嬰，心裡沒有買房和存預備金的概念。」

所幸表哥能娶到好老婆，收入比他高，又有財務規劃的觀念，「可能哪天不幸中年失業，就可能淪落到很慘的窘境。」

底下網友熱議，「年薪不高就想買房，當然當房奴啊，這跟有沒有結婚關係也不大，因為看起來也不是女方說要買的，那真的是咎由自取」、「婚前婚後過的生活本來就是不同的，租房買房是責任，跟住在家裡是不同的」、「其實，你管太寬」、「租房沒什麼不好，現在年輕的話，繳房貸的錢寧可拿來存股，旅遊真的也要趁年輕，買房也可以之後流動資產更多的時候再來決定，總而言之，每個人對於人生規劃不一樣」。

關鍵字：表哥巨嬰結婚收入買房

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