租60年老公寓！尪提2理由「想跟親戚買下」　一票人狂勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻目前住在60多年老公寓，是跟親戚租的，近來先生萌生將老屋買下的念頭，還說跟親戚比較好談價錢，況且往後若都更，就能住新房，但她卻不以為然，認為不如直接買新房，而網友們也狂勸退，直呼「別鬧了！建議三思。」

網友在Dcard發文提到，「目前住的房子是連棟的公寓，屋齡60幾年，沒有電梯，附近生活機能佳，是跟親戚租的房子，因為老舊難免會有漏水崩裂的地方，但目前生活起來沒問題。」

她接著表示，前陣子先生突然有買下這間屋子的念頭，還說之後如果都更，就有新房子住了，加上這是親戚的房子，價錢應該比到外面買新房好談。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

然而，原PO認為，「都要花錢了，為什麼不直接買新房？都更也不知道要等多久，但能否找到生活機能一樣好的房子，還有房價都是考量，所以很猶豫。」

對此，網友們紛紛回應，「60年古蹟不會買，找附近20年的電梯大樓」、「不會買，60年老屋，現在雖然看起來沒什麼大問題，難保過幾年後不會有更大的問題出現」、「跟親戚買，以後被親情綁架」、「就算會都更，也要先看有沒有命等得到」、「別鬧了...公寓很難都更，可以都更的話親戚不會賣你」。