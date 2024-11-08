建商打出「回頭價」　台中房市現軟著陸現象

▲建功自辦重劃區因土地開發即將飽和，周邊擁有精密機械園區、鄰近烏日高鐵等優勢，受到首購族青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

年初房市暢旺，多數建商與民眾認為房地產榮景將持續呈漲勢，當時各行政區紛紛打出「最後Ｘ字頭」，沒想到在央行重手後，房價急踩煞車，有業者率先打出回頭價。業者認為，房市如政府預期出現軟著陸，對消費者是一件好事。

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近期預售市場冷清，不少台中新案出現「回頭價」吸客，位於建功自辦重劃區，因土地開發即將飽和，周邊擁有精密機械園區、鄰近烏日高鐵等優勢，年初新案都以「南屯最後4字頭」為題搶攻首購市場。

不過，近期登場的新案「睦唐與樹」竟以「南屯最後3字頭」成功吸引市場注意，翻閱實價登錄確實每坪成交落在37~39萬元。

對於出現回頭價，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「價格有望下修是如政府預期出現軟著陸現象，近期可見除了單價開價收斂，不少變相的折讓如車位價折扣、送家具家電、送裝潢等，畢竟『市場不動比較糟糕』。」

另外，住商不動產嶺東科大加盟店陳孟詮則分析：「不同個案在不同的起始點開賣，依據土地取得成本不同，建築成本也不同。」

▲台中新案出現「回頭價」吸客。（圖／記者陳筱惠攝）

他分析，以過去打出南屯最後4字頭的個案來說，不僅基地大，又規劃超高大樓，與新案的建築成本差很大，因此戶數並不多的新案出現3字頭成交價，對消費者來說不是壞事。

目前建功自辦重劃區內都屬於輕屋齡的住宅大樓，新成屋、中古屋成交價落在40~45萬元，也因區段首購、剛需強勁，買盤有撐，但也因貸款問題比較偏向觀望態度。

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