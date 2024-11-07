獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被罵翻」　四川美食悄接手

▲知名連鎖蔬食餐廳「熱浪島」位於台中的旗艦店，因租金9年漲3倍撤出，下家租客無縫接軌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

知名連鎖蔬食餐廳「熱浪島」位於台中的旗艦店，因租金9年漲3倍，從40萬元升到120萬元店家無法接受，選擇在9月底結束營業，不過該佔地約330坪的超大店面，已經被四川美食「冒香香」冒菜專賣店承租，店家也接受《ETtoday新聞雲》採訪表示：「跟他拼了！」

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回顧整起事件，熱浪島餐廳負責人在社群平台揭露，當初租下這家店面時，月租僅40萬元，經過9年租金提高到50萬元。然而房東在雙方承辦續租事宜時，將租金將調漲至120萬元，店家無法接受，決定關店。此事也引起網友高度關注。

▲該物件佔地約330坪、使用坪數約400坪來計算，每坪成交租金約2100元，月租金落在85萬~90萬元間。（圖／記者陳筱惠攝）

不過就在「熱浪島」撤走後，新接手店家也無縫接軌，目前正要開始進場裝修，打算以旗艦店概念推廣「麻辣火鍋的兒子」，據了解，該店家自逢甲商圈起家，並以旗艦店概念打造經營四川美食。

實際走訪現場，熱浪島招牌還在、房東高掛的招租廣告也還在，但門外已經開始有怪手整地，「冒香香」總經理林咏震獨家接受《ETtoday新聞雲》採訪，表示：「經過我們評估，也去調閱交通部資料，這個路口每天都有30萬的車流。」

林咏震表示：「這個點很方便，知道要釋出，我們決定來試試看，在我們角度來說想推廣冒菜，就是需要一個高曝光量的地點。」

▲來自四川的美食冒菜鍋品牌，自逢甲商圈起家。（圖／記者陳筱惠翻攝）

因過去租金事件鬧得沸沸揚揚，實際租金林咏震不便說明，不過據了解，該物件佔地約330坪、使用坪數約400坪來計算，每坪成交租金約2100元，月租金落在85萬元~90萬元間。

21世紀不動產資深經理沈政興說：「該地點周邊就是交流道，地點不算差，加上除了建物外，還另外有停車空間，以月租金85萬元來說，應是包含稅金的價格，連帶的曝光效應，對於正在上升期得餐飲業者來說確實相當誘人。」

▲接手店家表示，現在的租金對我們來說，不是盤子，反而是個機會。（圖／記者陳筱惠攝）

不過高昂租金不會覺得很「盤」嗎？林咏震笑說：「我是老台中人，當初這個地區只有一間麥當勞跟這棟建物時，周邊都是空的，9年前租金40萬元是差不多的，但事過境遷，陸續周邊都建設起來，現在的租金對我們來說，不是盤子，反而是個機會，所以我們就接受挑戰跟他拼了！」

▲南屯區向上、環中路口店面事件一覽表。

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