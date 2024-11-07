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「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」回歸　業者曝開幕時間

▲▼ 高雄,凱旋夜市,港都浪潮 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄最大的凱旋夜市，現在改名為「港都浪潮」掛上新招牌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾經是高雄最大的凱旋夜市，之前經營不善，曾掛出布條自嘲「笑死！已經倒閉」，不過現在改名為「港都浪潮」掛上新招牌，正在重新招租，場地攤位也整修中。業者透露，目前已招商6~7成，依招商期程來看，預計明年開幕。

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凱旋觀光夜市位於高雄前鎮區，2013年開幕，當時風光一時，全盛時期有上千攤，號稱是高雄最大夜市。但歷經疫情衝擊，人潮不斷流失，導致攤商也跟著出走，去年底夜市結束營業，還掛出布條自嘲「哈哈哈！！！笑死！！！凱旋夜市已經倒閉！！！要規劃什麼呢」，引來附近民眾大幅關注。

▲▼凱旋夜市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲凱旋夜市曾掛出布條自嘲「哈哈哈！！！笑死！！！凱旋夜市已經倒閉！！！要規劃什麼呢」，引來附近民眾大幅關注。（圖／記者張雅雲攝）

近期舊址突然掛上「港都浪潮」招牌，並開始招商，記者致電招商處，該公司透露，港都浪潮夜市的營業時間為每週三、四、五、六、日，一週營業5日。

共規劃500~600攤，目前租金一格250元，1期為3個月，租金共1.5萬元，目前飲料、彈珠台、臭豆腐、章魚燒、烤魚類項目已額滿，招商已達6~7成，開幕時間依招商期程決定，預計最快明年開幕，不少在地人相當期待。

港都浪潮小檔案  
位置 凱旋四路 700 號
營業時間 每週三、四、五、六、日
租金 一格 250 元，1 期為 3 個月，租金共 1.5 萬元
開幕日期 依招商期程決定，最快明年開幕

▲港都浪潮小檔案 。（ETtoday製表）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，港都浪潮夜市對面是205兵工廠舊址，旁邊是以前的金銀島購物中心，周邊缺乏住宅大樓，離住宅聚落較遠，目前周邊較難發展成熱鬧商圈。

不過區段有輕軌瑞田站設立，亦鄰近夢時代購物中心，而對面的205兵工廠，採分階段搬遷辦理。第一階段搬遷已於5月21日完成點交用地，剩餘部分目前軍方暫訂於今年年底完成搬遷，實際期程則依軍方生產任務排定。

根據高雄市府公布，將規劃29.45公頃的特貿區，得作企業總部、大型購物中心、國際貿易及金融業等產業使用，可望增加當地就業機會，有人口紅利帶動區域發展。

▲▼ 高雄,凱旋夜市,港都浪潮 。（圖／記者張雅雲攝）

▲凱旋夜市目前已經歇業，舊址將開設新觀光夜市。（圖／記者張雅雲攝）

目前周邊新大樓不多，新大樓成交均價為每坪40萬元，旁邊是金銀島舊址變身的大樓案「AI慕光城」，尚未開賣，總銷200億元，是高雄今年最受矚目的超級大案，預計開價每坪50~60萬元。

中古大樓多為20~30年，成交單價25~25萬元，劉沛緹指出，現在較具規模的觀光夜市，都有妥善的維護管理，加上夜市周邊交通機能普遍都不錯，因此購屋族對夜市宅的接受度也逐漸提高，也有利商圈房市發展。

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關鍵字：高雄凱旋夜市港都浪潮招商開幕AI慕光城

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