買不起台北「住每天桃園方便嗎」　苦主曝通勤時間：會累死

▲原PO考慮買在桃園，通勤到台北上班。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少北漂族打拚，卻面臨買不起台北房子，轉而買其他縣市通勤上班。一名女網友透露，想買在桃園並通勤到台北，好奇求問通勤心得？文章引發熱議，一名苦主直呼會累死，「不塞車的話搭客運40分鐘、開車30分鐘，可是下班時間很難不塞車，尤其晚上6、7點常常排客運就要1個多小時，然後上車再塞1小時」。

一名女網友在Dcard表示，她從台南上來台北工作，這些年都是租房子，但因為家裡有些狀況，因此必須接祖先牌位上來，可想而知，大部分房東並不允許，加上也不想過著搬來搬去的生活，於是乾脆決定買房，「在北部落地生根買房子安住。」

但問題來了，原PO自備款並不多，根本買不起台北房子，因此打算買在桃園，通勤到台北上班，預算600至700萬左右，但她不知道交通如何，「想請教前輩有關桃園到台北通勤心得？」

底下網友回應，「要去內湖上班，建議還是汐止基隆買一買吧」、「600-700萬買不到捷運附近吧...只能買套房？你要不要先一下實價登錄」、「新青安出來前，還有700、800萬的房，現在沒1000多萬買不到喔」、「住青埔每天通勤台北，舒服...通勤時間不會比住雙北的同事久」、「如果是開車上下班，可以考慮房價便宜的深坑，開車到內湖只要半小時，不用去到桃園買」。

有過來人分享，「會累死！之前是住在桃園藝文特區和士林通勤，不塞車的話搭客運40分鐘、開車30分鐘，可是下班時間很難不塞車，尤其晚上6、7點常常排客運就要1個多小時，然後上車再塞1小時」、「開車的話考慮車位，還有路線，經林口一帶路線沒車可能30分鐘，上班時間同一段路要兩小時」。