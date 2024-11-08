桃園藝文特區科學指標建築　皇普建設富國段案今正式動工

▲皇普建設桃園富國案今正式開工動土，董事長蘇永平（右三）偕合作團隊夥伴一同出席。（圖／皇普建設提供，下同）

房產中心／綜合報導

深耕地產近40年的上市建商皇普建設（2528），推案總是以豐富的市場經驗與品牌實力，嚴選宜居地點，並規劃最合適的房型，鎖定具未來性與發展潛力的指標板塊，確保建築身價長期保值與增值性；今（11/8）於桃園市藝文特區富國路段舉行隆重開工動土儀式，董事長蘇永平出席表示，一家建設公司要成為一流品牌，必須著重於施工品質和售後服務，皇普建設也將持續以此為目標，為民眾打造優質好房。

董事長蘇永平表示，皇普建設憑藉業界首創的「BIM＋PES」科學建築理念，成為自住客信賴的口碑品牌，先利用BIM（建築資訊模型）技術，以3D模型進行全面規劃優化，並結合PES（專業工程監督），由公正的第三方團隊嚴格把關施工流程，確保建築品質。兩大助力不僅確實提升施工品質，也強化了設計層面的優勢。另外皇普建設也不斷吸取經驗、從中學習改進，蘇永平分享，「我們也十分重視售後服務，皇普建設一直秉持著以客戶為中心的理念，從最初的低分評價逐漸改進，如今在Google的評分已達到4顆星，這代表我們的努力獲得了客戶的認可。」

▲皇普建設董事長蘇永平（中）表示透過「BIＭ＋PES」雙指標的創新模式，提升了消費者對皇普建設的信心。

有鑒於原物料上漲、缺工等因素影響，皇普建設董事長蘇永平認為眼下增加的營建成本，仍會反映在房價上；面對央行最新一波的房市政策，蘇永平則表示，「皇普建設作為上市公司，一直秉持『有進有出』的原則進行投資，打房政策對我們並未產生太大影響。且今年推出的預售案，銷售狀況都非常穩定。」前段時間更以11億元，買下桃園平鎮區汽車旅館「歐遊國際連鎖精品旅館-中壢館」，建物2588坪、土地1366坪；皇普建設財務長許連晉補充說明，今年底有2大案將拿到使照，明年度則是台中北區「皇普莊園」、高雄科工館站「皇普摩天100」、桃園A10站「皇普La Vie」、桃園大竹「皇普MOMA」共四大案，「儘管市場有所波動，但皇普作為上市公司，仍需為股東創造利益，因此各地的土地購置計畫與銷售會持續推進」。

皇普建設近期在桃園藝文特區成功搶佔富國段1,543坪的壯闊基地，地理位置優越，距離莊敬國小僅1分鐘、國道1號交流道3分鐘、桃園展演中心5分鐘，未來更將有桃園捷運綠線站點進駐，享受強大的生活機能。皇普建設特別邀請林大俊建築師以及景觀設計、公設、結構、機電等業界頂尖團隊合作，在這一絕佳地段上，致力於為住戶打造理想的生活環境；林大俊建築師為此案設計地下3層、地上19層的雙棟建築，兩棟建築之間設有廣闊中庭，提供舒適的開放空間，搭配25至36坪的2至3房格局，樹立藝文特區的菁英住宅標準；他相信「這將成為桃園藝文特區、中路特區及經國特區的標誌性建築，勢必會吸引眾多市民的目光，是一項值得投資的優質建案」，期待創下熱銷佳績。

▲皇普建設董事長蘇永平（中）期許桃園富國段案成為在地指標建案。