台中鍋物燒肉戰場再起　 同一條路開2家「搶市占率」

▲餐飲集團開始同條路上連開兩間店，鴛鴦鍋品牌「燒瓶子」，位於向上市場商圈的美村店正趕工中引人注目。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

天氣逐漸變冷，進入火鍋旺季及年底聚餐商機，台中迎來餐飲品牌汰舊換新潮。築間餐飲則是在公益路餐飲戰區再下一城，雙燒肉品牌比鄰而立，無獨有偶鴛鴦鍋品牌「燒瓶子」，位於向上市場商圈的美村店正趕工中，同條路上連開兩間店，引起話題。

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台中「美食之都」的形象越來越鮮明。根據《DailyView網路溫度計》針對台灣「美食之都」的網路聲量調查，台中躋身前3名之列。特別是台中市美食一級戰區公益路和崇德路上，平均每30公尺就有一家火鍋店或燒烤店，台中市政府甚至已連辦2屆「台中鍋烤節」。

築間餐飲集團繼2023年以月租金約60萬元、斥資千萬裝潢開出「紫木槿韓國烤肉」之後，再宣布以日式酒場用餐型態的「築間燒肉本命」插旗公益路燒肉一級戰區，且新店就緊鄰「紫木槿韓國烤肉」，相當於是雙燒肉品牌比鄰而立，月租金則落在30～36萬元。

▲築間餐飲集團繼2023年開出「紫木槿韓國烤肉」之後，近期再宣布以「築間燒肉本命」插旗公益路燒肉一級戰區。（圖／記者陳筱惠攝）

除了燒肉店外，火鍋店也是台中餐飲特色之一，從彰化員林崛起的火鍋品牌「燒瓶子」，主打個人鴛鴦鍋，一鍋可同時品嚐兩種湯頭，中部已有5家分店，2023年底在五權西路、向上路口開設南屯旗艦店，僅一年不到的時間，又選址向上路上再展新店。

「燒瓶子」副總羅銘炫指出：「兩間店都開在向上路上其實是巧合，南屯店在靠近單元二的向上路，美村店則在西區的向上路，兩者隸屬於不同生活圈，當時找新店時，主要看中它鄰近美村路、勤美草悟道，附近商圈很少有旗艦型的餐廳，加上店旁邊就有收費停車場，對消費者來說很方便。」

至於租金，他僅透露比一般行情略高，具體金額不方便透露。

對此，21世紀不動產資深經理沈政興指出：「餐飲品牌積極搶進精華區，除了看中人流、車流外，連帶的廣告效果與曝光度更為重要，特別是新興餐飲品牌，會特別願意為好地段付出高昂租金。而同一條路吸引同集團不段再開新店，搶佔市佔率的意圖相當明顯，尤在台中公益路上包含輕井澤集團旗下鍋物，就霸榜公益路多間店面。」

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