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管理支出從20萬驟降成幾千元　北屯外溢客買別墅看好「AI管理」

▲▼ 家鼎知山田,廖迎晰,雕塑,陳國三,智慧宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在人工成本越來越高的時代，採用雲端智慧AI系統的社區越來越多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

即便房市狀況丕變，台中房市熱區附近的蛋白區，因挾房價基期低及交通建設利多不斷，狂吸熱門區外溢人口，以近幾年台中市熱區北屯區來說，就帶旺周邊如潭子區、太平區房市，其中擁有AI人臉辨識出入、雲端智慧社區、電子門鎖等智慧軟體的社區，接受度非常高。

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以買賣移轉棟數來觀察，潭子區前10個月建物買賣移轉棟數年增110%，賣盤堅強，即是受益於緊貼人口最多的北屯區，產生的外溢人口紅利。電梯別墅案「家鼎知山田」基地位於潭子區慈濟醫院與台中市警察總局之間、警察總局旁，鄰近國道4號潭子交流道，也因地利之便已銷售6成。

▲▼ 家鼎知山田,廖迎晰,雕塑,陳國三,智慧宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「家鼎知山田」總經理陳國三（右）邀請知名當代藝術家廖迎晰（左）策展。（圖／記者陳筱惠攝）

總銷約8億元的「家鼎知山田」，也邀請知名當代藝術家廖迎晰策展，展出多座大型雕塑作品，包含約6米的「倆倆依偎」巨型長頸鹿，展現不銹鋼雕塑可愛的一面，佇立在接待中心外，十分可愛。

不過談回現實，在人工成本越來越高的時代，家鼎建設總經理陳國三說：「一個社區若需要24小時的警衛、保全、三班制，不論基地大小，未來每月管委會支出就需要20萬元，考慮到這點，新的社區我們採用雲端智慧AI系統，未來住戶僅需支付幾千元的維護費用即可，這未來也將成為趨勢。」

▲▼ 家鼎知山田,廖迎晰,雕塑,陳國三,智慧宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為現在購屋族對於AI人臉辨識出入、雲端智慧社區、電子門鎖等軟體功能接受度非常高。（圖／記者陳筱惠攝）

近期市況，確實越來越多新案採用智慧化管理系統，不僅補足別墅、透天產品過去無人收發包裹的難題，在小基地、戶數不多的華廈案普及率也越來越高，沙鹿小基地案代銷業者羅小姐就直言：「一個手機就能搞定從大廳到梯廳，從外送到包裹，這對過去因基金不足的小社區來說，確實是一大挹注。」

至於接受度，「家鼎知山田」現場銷售專案經理許榮哲表示，我們別墅型產品的總價定位在3500萬元以上，已購客為有一定實力的中小企業主及傳產業，但我們也發現科技新貴佔比有增加趨勢，而已購客對於AI人臉辨識出入、雲端智慧社區、電子門鎖等軟體功能接受度非常高。

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關鍵字：台中房市潭子區智慧化別墅透天小建案中小型建商外溢ＡＩ

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