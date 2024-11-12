跟著麥當勞買房　六都各區店數曝「桃園最多間、永和最密集」

▲麥當勞長期被視為區域發展、房市指標之一。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

麥當勞選點，在區域房市上頗具意義，尤其是新興重劃區，甚至有人說「跟著麥當勞買房就對了」。信義房屋統計六都人口最多行政區，桃園區共有12間麥當勞最多，最密集則是北市大安區。另外，永和人口在新北雖不是最多，但麥當勞密度為全台最密集。

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麥當勞長期被視為區域發展、房市指標之一。信義房屋觀察六都人口最多的行政區，其中桃園市桃園區的麥當勞間數最多，來到12間，而每平方公里密度為0.34間。

從密度上來看，六都人口最多行政區中麥當勞最密集的是台北市大安區，該區共有7間麥當勞，密度為每平方公里0.61間。

▲六都人口最多行政區麥當勞密度。（表／記者項瀚製）

信義房屋專案經理曾敬德表示，麥當勞等大型連鎖企業選址時會綜合考量許多因素，包括人口密度、消費潛力，以及特別偏好年輕人、中產階級聚集的區域，特別是有小朋友的家庭。

此外，還有交通便利性與可見度，傾向選擇捷運站、公車站等交通樞紐周邊，並避開餐飲競爭過於集中的地區且選擇商業區與購物中心周邊，確保穩定客源。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，麥當勞選點開幕，對新興重劃區來說是一大利多，代表該區進駐人口已到達一定程度，或是麥當勞提前看到了該區未來的人口紅利，因此市場才會有人在說「跟著麥當勞買房」。

另外，值得關注的是新北永和區，是全台麥當勞密度最高的區域之一，5.7平方公里的範圍內共有6家分店，每平方公里密度達1.05間，

信義房屋永和福和店專案經理張育銘說明，永和區此以老屋為主，但憑藉四通八達的交通優勢，吸引不少外區民眾遷入，且靠近台北市大安區和中正區，「一座橋的距離到台北市中心，房價就翻倍貴桑桑，因此從台北市換屋到永和，也是近幾年接受度越來越高的換屋策略。」

張育銘指出，福和商圈週邊老公寓單價約40-55萬元，10年內電梯大樓約80萬起跳，10-20年約70-75萬元，30-40年約60萬元，40年以上則在50-60萬元區間，因屋齡普遍較高，才會比起頂溪、永安等區段房價相對低，但仍相當受歡迎。

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