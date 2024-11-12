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建商11.8億買菜園　登內湖今年最貴土地交易

記者項瀚／台北報導

央行9月重拳打房前幾天，建商砸11.8億元買下內湖705坪菜園，創今年內湖土地最高總價交易。在地房仲表示，該土地雖屬巷底山林旁，看似有些偏遠，但步行到捷運葫洲站、民權成功圓環約10分鐘，估推案單價將在百萬以上。

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▲▼ 內湖菜園 。（圖／記者項瀚攝）

▲央行9月重拳打房前幾天，建商砸11.8億元買下內湖705坪菜園。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，9月時內湖705坪土地以11.8億元交易，換算單價167.8萬元，使用分區為住宅地，從總價來看本次也是2024年內湖區總價最高的土地交易，記者實地走訪，該地現況為一片菜園。

經查謄本，買方為恆悅建設，該公司主要在雙北推案，手上興建中個案包括中正區「恆悅植心苑」、內湖區「恆悅麗山」等等。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲建商11.8億元購入內湖住宅地，創今年內湖土地交易單筆總價新高。（表／記者項瀚製）

中信房屋內湖AIT加盟店專案經理黃登暘表示，本次交易土地位於民權東路巷弄內，屬巷底山林旁，看似地段有些偏遠，但步行到捷運葫洲站、民權成功圓環約10分鐘，距離哈拉影城、康寧路商圈不遠，又有明湖國中小、南湖國小等學區，推案價一定在百萬以上。

黃登暘指出，內湖住宅素地已相當稀缺，推案量不大，且近來一些距離捷運站較遠的建案，像是環山路一帶的「力麒・寰山」每坪成交均價也都達110萬元，「現在內湖區不論什麼樣的地點，基本上已找不到2位數的個案了。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析，雖然本次購地的時間點在9月19日央行重拳打房之前，但9月初其實市場就已出現不動產放貸水位拉緊報的狀況，建商業者紛紛放緩購地腳步，「而在這時間點還進場購地，並創今年土地總價新高，主要原因應是看重土地的稀有性。」

陳炳辰表示，內湖土地供給大多還是工業地，而純住宅用地、面積又達500坪以上非常稀少，加上恆悅建設可能在內湖近期推案順利，看好內湖剛需，吞下一顆定心丸，因此勇敢出手。

建築師劉獻文指出，依據本次建商購地金額推估，考量容積率、建蔽率、營建成本之後，單坪售價在95萬元以上才有較合理的利潤，該區房價在台北市、甚至內湖區都屬於相對低基期，未來還有成長空間，加上推案售價百萬以上也賣得動，因此認為本次購地沒有買貴。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：內湖土地菜園恆悅建設甲桂林恆悅麗山中信房屋建築師劉獻文

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