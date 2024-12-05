社子島被畫虎爛滄桑史！　從博弈、賽馬、輕軌到台北曼哈頓

▲歷屆台北市長對社子島喊了不少開發構想，多年來卻只有2013年郝龍斌市長任內的「社子大橋」實現，居民直言對開發已難抱幻想。（圖／CTWANT提供，下同）

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台北市北方的社子島就是基隆河與淡水河匯集成葫蘆狀大沙洲，外圍長達10公里的腳踏車廊道，左擁觀音山、右抱陽明山，遺世獨立的天然環境仍保持十分完整。然而走入島內，蕭條街景卻與先進繁華的台北市格格不入，不只違建鐵皮工廠林立，汙水下水道接管率也長年掛零，沒有人知道五顏六色的工業廢水，最終去了哪裡。

社子島自救會發言人李華萍批評，常住1.1萬居民、占地300公頃左右的社子島，過去總是被台北市長候選人「消費」，狂開支票畫願景，當選謝票後就拍拍屁股，一切船過水無痕。

本刊調查，社子島自1979年時任市長李登輝提出「台北副都心」概念後，多達13任市長都有各式天馬行空想法，包含1990年時任市長吳伯雄計畫成立博弈特區，後因文教團體抗議而不了了之；1994年時任市長黃大洲提出遊艇、旅館、賽馬等觀光發展可能，卻因首次民選市長連任失利告終；1996年時任市長陳水扁大興抽水站設施，當時台北縣新莊規劃建立「台北第二副都心」，陳水扁喊出社子島成為「台北第三副都心」分庭抗禮，計畫同樣在連任未遂中夢碎。

▲1970年一紙「禁限建令」公文讓社子島居民修繕房屋處處掣肘。圖為島上一處年久失修的磚造房屋，屋頂塌陷卻無從修繕，屋主只能黯然搬離。

進入21世紀，時任市長馬英九把社子島定位為「輕軌捷運與河濱花都」，首度倡議為社子島帶來軌道運輸，可惜當時員山子分洪道未完成，社子島防洪計畫受阻，「花都社子島」只好胎死腹中；接棒的郝龍斌市長在社子島提出「台北曼哈頓計畫」，但當時大巨蛋、松山捷運等工程如火如荼進行中，市府對社子島關注不多，任期內只完成號稱「曼哈頓大橋」的社子大橋，連接北市石牌與社子島地區。

柯文哲市長2014年上任後，先提出「生態社子島」、「咱欸社子島」等計畫並進行「iVoting」全市公民線上投票，在市府強力運作下，不少居民傾向「原地重建」的「咱欸社子島」黯然落選，反而是擴大容流量的「生態社子島」雀屏中選，區段徵收抗議聲也自此吹響。

近期現任台北市長蔣萬安在議會質詢時，脫口直言即使2027年社子島拆遷完成、2028年啟動「生態社子島開發」，地方居民直言，即使沿路「開綠燈」到土徵小組會議、都市計畫委員會大會都通過，光法定公告期程等手續，2028啟動徵收根本「癡人說夢」，恐怕只是為了添地產商炒作素材，「喊喊口號安撫財團」。

▲前台北市長柯文哲8年任內提出「生態社子島」計畫，並透過都市計畫審議再報中央審查中，引發不少在地居民批評蠻橫毀屋爭議。

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