西門町「小香港街」港味消失　18間套房8100萬打包賣

▲西門町「小香港大廈（商場）」某樓整層以8100萬元，共18間套房交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

西門町成都路27巷過去被稱為「小香港」，但這20年來港味已逐漸消失，該區一棟「小香港大廈（商場）」某樓整層以8100萬元，過去作為旅館，現則為18戶分租套房。據悉，買方看準西門商圈觀光人潮，未來可能再開設旅館。

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西門町成都路27巷過去素有「小香港」之稱，1970、1980年代有許多香港人在這開店，各式商家林立，還有一棟6層商場名為「小香港大廈（商場）」，港式風格鮮明。

據懷舊大師張哲生的說法，他曾提引述在地人的回憶，「小香港以前賣的都是香港貨，從香港批發到這裡賣，很多藝人喜歡到這裡來買衣服、鞋子，興旺了20年，大概20年前開始沒落。」

記者實地走訪，西門町「小香港」一條街雖仍能見到幾家港式商家，但整體而言已沒什麼鮮明的港風特色。而「小香港大廈（商場）」共有5層，除了服飾店面，還有港商企業辦公室以及商旅。

▲「小香港」一條街的港式風格店家已越來越少。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，「小香港大廈（商場）」某樓整層以8100萬元，實價備註為18間套房。記者實地走訪，該樓層過去為商旅，但目前已歇業，並轉作為分租套房。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「小香港大廈（商場）」屋齡雖達48年，但本次交易18間套房平均單價58.2萬元，以中古大樓的角度來看並不貴，若每間套房月租抓1.2萬元，投報就有3%以上表現。

另外，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯提到，該物件除了能繼續作為分租套房，由於是購入整層空間，未來規劃上也具有彈性，像是重新申請旅館牌開業也是選項之一，疫後西門町商圈大復甦，整體店面空置率下降，人潮顯著提升，旅宿需求應也有所增加。

據台北市政府觀光傳播局統計，今年截至8月，國內主要觀光據點的總遊客約為6922萬人次，較去年同期增長了76%。進一步觀察最受國內外遊客歡迎的前5大景點，依序為：西門町商圈、台北101、松山文創園區。

第一名的西門町商圈前8個月高達2021萬人次，遠高於臺北101的809萬人次、以及松山文創園區的628萬人次，顯見西門商圈的商業觀光實力。

▲前8月主要觀光據點總遊客人次整理。（表／記者項瀚製）

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