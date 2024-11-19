德國Carysil珂瑞花崗岩水槽完美詮釋生活　艾美廚衛首創終身免費換濾嘴

▲LDK（客廳、餐廳、廚房）的場域界線變得模糊，廚具中的小配角水槽儼然躍升主視覺中的Ｃ位。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

隨著現代人生活型態的改變，特別是在LDK（客廳、餐廳、廚房）的場域界線變得模糊，開放式的新型態空間變身為居家空間的主焦點，而整體廚具中除了常見的三機、收納空間，另外最能彰顯屋主品味的就屬「水槽」。

市面上約7成的水槽，材質採用不鏽鋼，以近年流行的美式生活要角「多功能中島設計」來說，越來越多消費者對廚房的需求已不僅限於功能性，更注重美觀、質感與整體空間的融合，而顏色種類多元、好清潔的花崗岩水槽，就從小配角躍升主視覺中最亮眼的Ｃ位地位。

▲開放式廚房的流行與生活型態的改變，讓下廚的樂趣成為現代人的興趣。（圖／業者提供）

「開放式廚房的流行與生活型態的改變，讓我們看到新產品絕佳的競爭力。花崗岩擁有更靜音、耐刮、耐髒、不吃色、無毛細孔易清潔等優勢，讓我們成功切入高端市場。」德國進口Carysil珂瑞台灣區總代理、艾美廚衛總經理施宗憲說。

施宗憲表示：「相較於冰冷的不鏽鋼，色彩豐富的花崗岩水槽更能融入現代居家風格，其獨特的紋理與色澤，讓廚房不再只是烹飪空間，此外，搭配的專屬龍頭，更具備不噴濺、無聲等優點，提升整體使用體驗，更成為一個舒適、美觀的休憩場所。」

流行是這樣來的，從電影「穿著prada的惡魔」中，可以得知從古至今任何型態的產品，都是先從小眾頂奢市場開創，再隨著實用度、市場接受度逐漸成熟後，取代既有產品成為日常，而花崗岩水槽目前因市場需求度、注目度大增，而成為下一個廚具的明星商品。

▲在台灣藉由艾美廚衛的努力之下Carysil珂瑞已成為花崗岩水槽的代名詞. 成為廚房中最亮眼的寶石 。（圖／業者提供）

據了解，幾乎已成為花崗岩水槽的代名詞的Carysil珂瑞，在台灣藉由艾美廚衛的努力，不僅打進櫻花廚藝生活館、特力屋、綠的傢俱、與全省各大知名建商。

以廚衛五金配件製造起家的艾美廚衛，擁有專注以及極高的專業性，總經理施宗憲更展現企業家大度的一面表示：「在知易行難Carysil珂瑞廚衛品牌推廣下，我們堅持好的產品、好的服務，同時更宣布艾美廚衛為Carysil珂瑞水槽及龍頭的使用者，提供每年免費更換龍頭濾嘴的永久服務。」此創舉不僅照顧客戶生活飲用水的健康. 提高品牌服務滿意度，更展現了艾美企業對環保的重視，也是領先業界首創的指標。

▲Carysil柯瑞水槽 顏色種類多元、同時擁有靜音、耐刮、耐髒、不吃色、無毛細孔易清潔等優勢.最能彰顯女主人品味。（圖／業者提供）

施宗憲表示：「艾美廚衛深耕台灣市場13年，Carysil珂瑞水槽帶來的奢華與舒適體驗，訴求專寵女主人的奢華精品，不僅對女主人用心，更是彰顯男主人的專寵態度，增添廚房空間的浪漫成分，質感生活將持續引領花崗岩水槽市場的市占率，成為更多追求高品質生活消費者的首選。」