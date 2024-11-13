標售底價上看400億元！　台中抵費地、配餘地一次釋出5萬坪

▲此次台中市政府將於21日舉行臺中市區段徵收區配餘地及市地重劃區抵費地標售，標售範圍有13、14期重劃區、機捷特區、太平新光重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行9月19日重手打炒房，經過約2個月時間發酵，房市緊縮仍不見趨緩，下週21日，臺中市區段徵收區配餘地及市地重劃區抵費地標售案即將登場，此次標售範圍有13、14期重劃區、機捷特區、太平新光重劃區，總底價逼近400億元、一次釋出5萬坪，被視為房市風向球。

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此次台中市政府將於21日舉行臺中市區段徵收區配餘地及市地重劃區抵費地標售，標售範圍有13、14期重劃區、機捷特區、太平新光重劃區，共計258筆土地、53714.15坪、總底價396.16億元，是近年標售規模最大的一次。

但仔細觀察，258筆土地中，僅11筆土地超過千坪面積，多數為百坪左右大小，在單價上此次也無出現百萬等級價碼，業界表示：「繼上次13期標售脫標率僅2成左右的淒慘成績，加上目前信用管制下，此次開價不算是特別高，但與開發商期望值來說，卻也未到甜蜜點。」

▲13期南屯區文心南路近三民西路的昌平段土地1438.78坪，標售單價最高來到98萬。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察此次總價最高的土地地王，由北屯區機捷特區北屯區敦富路近松竹路的特商區土地拿下，碧柳段239.242地號、面積1976坪、總價16億9185萬元最高貴，標售單價86萬元。

13期南屯區文心南路近三民西路的昌平段土地1438.78坪，總價14億1262萬元，拆算單價98.18萬元登上最貴單價地王。

對此，中華民國不動產聯盟總會監事會召集人、正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為：「此次確實是一個相當具指標的房市風向球」

黃昭閔直言：「以目前緊縮的信用管制、資金吃緊下，建商購地得拿出6成成本，說實在的此次標售，大概率也只有大建商才有機會出手，基於目前現況，中小型建商連門票都拿不到，以平均80、90坪土地來說，一坪賣60萬元，總價接近6000萬元，對中小型建商來看成本過高也是事實，目前看市場資金仍充沛，但是否要轉往房地產，此次為轉折點。」



不過此次標售單價並未百萬元等級，以13期重劃區，超過千坪土地不要超過單坪80萬元應該都很有機會脫標，「因為大建商不怕價高只怕地不夠大」，即便市場推案腳步緩和，剛需還是存在，但也需要注意房市因此變成寡占市場，對開發市場來說相對不健康。

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