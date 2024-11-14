淡水住宅交易量10年增7成　房價1坪「才漲6.8萬元」

▲淡水在新市鎮帶動下，對比10年前住宅交易量增72%。（圖／記者湯興漢攝）
記者項瀚／台北報導
觀察10年來新北市各行政區房市的價量變化。淡水區在新市鎮帶動下，住宅交易量增72%登新北之冠，三峽區量增近5成居次。但淡水區10年住宅單價僅漲6.8萬元、漲幅30.8%，則是新北市交易10大熱區中，漲勢最弱的區塊。
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新北市不僅幅員廣闊，人口數也是全台最多，根據新北市政府民政局統計，新北市人口超過4百萬，居住需求強勁。永慶房產集團統計2024年1～9月新北市住宅交易量前10名行政區，並觀察近10年的價量變化。
其中，淡水區不僅以2389件名列新北第一，近10年交易量增幅更是達到71.9%，傲視其他行政區。另外這10年來，三峽不僅交易量有48.5%的增幅，房價漲幅也逾7成，房市價量雙漲表現亮眼。
東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「淡海新市鎮目前屋齡最舊的大樓，約莫在10年左右，因此10年前區域還很荒涼，成交量當然無法跟現在相比，而這1~2年全台房價持續飆漲，新市鎮由於房價親民，再加上新青安助攻，吸引許多年輕買盤，交易量也顯著放大。」
|排序
|年份
|行政區
|2015年交易量(戶)
|2015年單價(萬元/坪)
|2024年交易量(戶)
|2024年單價(萬元/坪)
|交易量增幅
|單價漲幅
|1
|2015-2024
|淡水區
|1390
|22.1
|2389
|28.9
|71.9%
|30.8%
|3
|2015-2024
|新莊區
|1292
|31.2
|1609
|46.4
|24.5%
|48.9%
|4
|2015-2024
|板橋區
|1219
|42.7
|1538
|58.8
|26.2%
|37.7%
|5
|2015-2024
|新店區
|1089
|35.8
|1309
|46.9
|20.2%
|31.2%
|6
|2015-2024
|三重區
|974
|35.9
|1291
|50.8
|32.5%
|41.4%
|7
|2015-2024
|汐止區
|1096
|29.0
|1244
|40.5
|13.5%
|39.6%
|8
|2015-2024
|林口區
|607
|25.0
|811
|41.0
|33.6%
|64.1%
|9
|2015-2024
|土城區
|787
|32.3
|778
|45.6
|-1.1%
|41.1%
|10
|2015-2024
|三峽區
|507
|23.6
|753
|41.6
|48.5%
|76.1%
▲2024年新北市房市交易熱門行政區前10名。（表／記者項瀚製）
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區因位於相對偏遠的區域，相比新北各行政區的高房價，淡水房價相對親民許多，現平均每坪僅28.9萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族，或退休規劃的置產族群而言，具有吸引力，帶動熱絡買氣。
陳金萍補充：「過去淡水區常因聯外道路容易塞車、氣候較濕冷、新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病，但近年新市鎮住宅與商圈陸續到位，生活機能日趨完善，淡海輕軌通車也強化交通機能，未來淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。」
至於三峽區，陳金萍表示，北大特區是三峽房市的重要焦點，區域內規劃完整，交通部分也能快速連接國道3號，文教、醫療資源豐富，此外捷運三鶯線預計即將於明、後年完工、通車，未來連接捷運板南線、機場捷運線將更加便利，也帶動房價明顯增長。
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