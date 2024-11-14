淡水住宅交易量10年增7成　房價1坪「才漲6.8萬元」

▲淡水在新市鎮帶動下，對比10年前住宅交易量增72%。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

觀察10年來新北市各行政區房市的價量變化。淡水區在新市鎮帶動下，住宅交易量增72%登新北之冠，三峽區量增近5成居次。但淡水區10年住宅單價僅漲6.8萬元、漲幅30.8%，則是新北市交易10大熱區中，漲勢最弱的區塊。

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新北市不僅幅員廣闊，人口數也是全台最多，根據新北市政府民政局統計，新北市人口超過4百萬，居住需求強勁。永慶房產集團統計2024年1～9月新北市住宅交易量前10名行政區，並觀察近10年的價量變化。

其中，淡水區不僅以2389件名列新北第一，近10年交易量增幅更是達到71.9%，傲視其他行政區。另外這10年來，三峽不僅交易量有48.5%的增幅，房價漲幅也逾7成，房市價量雙漲表現亮眼。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「淡海新市鎮目前屋齡最舊的大樓，約莫在10年左右，因此10年前區域還很荒涼，成交量當然無法跟現在相比，而這1~2年全台房價持續飆漲，新市鎮由於房價親民，再加上新青安助攻，吸引許多年輕買盤，交易量也顯著放大。」





排序 年份 行政區 2015年交易量(戶) 2015年單價(萬元/坪) 2024年交易量(戶) 2024年單價(萬元/坪) 交易量增幅 單價漲幅 1 2015-2024 淡水區 1390 22.1 2389 28.9 71.9% 30.8% 3 2015-2024 新莊區 1292 31.2 1609 46.4 24.5% 48.9% 4 2015-2024 板橋區 1219 42.7 1538 58.8 26.2% 37.7% 5 2015-2024 新店區 1089 35.8 1309 46.9 20.2% 31.2% 6 2015-2024 三重區 974 35.9 1291 50.8 32.5% 41.4% 7 2015-2024 汐止區 1096 29.0 1244 40.5 13.5% 39.6% 8 2015-2024 林口區 607 25.0 811 41.0 33.6% 64.1% 9 2015-2024 土城區 787 32.3 778 45.6 -1.1% 41.1% 10 2015-2024 三峽區 507 23.6 753 41.6 48.5% 76.1%

▲2024年新北市房市交易熱門行政區前10名。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區因位於相對偏遠的區域，相比新北各行政區的高房價，淡水房價相對親民許多，現平均每坪僅28.9萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族，或退休規劃的置產族群而言，具有吸引力，帶動熱絡買氣。

陳金萍補充：「過去淡水區常因聯外道路容易塞車、氣候較濕冷、新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病，但近年新市鎮住宅與商圈陸續到位，生活機能日趨完善，淡海輕軌通車也強化交通機能，未來淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。」

至於三峽區，陳金萍表示，北大特區是三峽房市的重要焦點，區域內規劃完整，交通部分也能快速連接國道3號，文教、醫療資源豐富，此外捷運三鶯線預計即將於明、後年完工、通車，未來連接捷運板南線、機場捷運線將更加便利，也帶動房價明顯增長。

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