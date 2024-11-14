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租屋32年藝人馬力歐買房啦！愛用優渥實木家具　39年老屋變身北歐風幸福宅

▲▼台灣歐德傢俱,藝人馬力歐,北歐風。（圖／台灣歐德傢俱提供）

▲北漂30年、租屋32年的戲劇搞笑天王馬力歐（左），終於買了人生第一間房，開心與優渥設計師葉巧偵（中）、老婆蜜媽（右）開心合影。

圖、文／台灣歐德傢俱提供

「人生難買早知道，萬般皆因沒想到」北漂30年、年過半百的戲劇搞笑天王馬力歐，終於買了人生第一間房；老婆「蜜媽」也懷孕了，喜迎第二胎；優渥設計師葉巧偵為新家用心配置實木家具和超耐磨木地板，讓39年老屋變身北歐風幸福宅，這麼多好事一起降臨，讓馬哥直呼「真的走老運了」。

▲▼台灣歐德傢俱,藝人馬力歐,北歐風。（圖／台灣歐德傢俱提供）

▲藝人馬力歐愛用優渥設計「哥本哈根」系列的沙發茶几餐桌椅等實木家具，以及「Order floor超耐磨木地板」，將39年老屋變身北歐風幸福宅。

無殼租屋32年，在老婆衝動購屋後，馬力歐原本只想添購簡單家具隨便住，結果參觀完優渥設計後，就回不去了！走進門市就愛上「哥本哈根」系列的實木家具，全面圓角設計、觸感溫潤厚實，每個邊邊角角、六個接面，就連桌底下看不到的地方，全部打磨上漆沒毛邊，咕溜圓滑不刮手，讓他訝異商品製作的用心與細心，這個喜歡那個也喜歡，看到最後竟然生氣說道:「優渥好東西這麼多，是要怎麼選啦！」讓設計師哭笑不得。

▲▼台灣歐德傢俱,藝人馬力歐,北歐風。（圖／台灣歐德傢俱提供）

▲嚮往擁有「幸福餐廳」的馬力歐和蜜媽，享受在優渥設計的實木餐桌椅用餐時刻，直呼這就是「夢想中全家人一起團聚吃飯的溫馨感」。

千挑萬選後，馬力歐看上典雅有型的「Poti波緹沙發」，除了擁有獨立筒彈簧座墊、沙發布易拆洗、不怕寵物抓，可坐可躺外，最重要的是和老婆吵架時，可以當床睡超舒服。搭配上三角鐵造型桌腳的「凡島茶几」，還說這種「低調的假掰設計，有質感我喜歡」，高度也適合當女兒卜蜜的小桌子，大人盤腿坐時，使用高度也剛好。

▲▼台灣歐德傢俱,藝人馬力歐,北歐風。（圖／台灣歐德傢俱提供）

▲為了營造溫馨感及家人健康，全室以及階梯改鋪榮獲綠建材標章的「Order floor超耐磨木地板」，可以降噪20Db以上，師傅專業施工讓馬力歐。

回想租屋時期，全家只能擠在小摺疊桌用餐的馬哥，一直嚮往擁有「幸福餐廳」，所以一坐上屁股可自由滑動位置的「浮島長凳」、可堆疊收納符合人體工學的「小王子餐椅」、110R大導圓角設計的「跳島餐桌」，馬力歐感性的說「這就是我夢想中，全家人一起團聚吃飯的溫馨感。」尤其在窗台休憩區，添購「梣木休閒椅」，寬版扶手設計、椅墊35度斜角，身體可自然放鬆後傾，還有腳凳可以跨腳，方便馬哥幫躺臥在休閒椅上的懷孕老婆按摩雙腳，夫妻感情更甜蜜。

▲▼台灣歐德傢俱,藝人馬力歐,北歐風。（圖／台灣歐德傢俱提供）

▲窗台休憩區添購優渥設計「梣木休閒椅」，寬版扶手設計、椅墊35度斜角，身體自然放鬆，方便馬哥幫懷孕的老婆按摩雙腳，夫妻感情更甜蜜。

為了營造溫馨感及家人健康，新居全室以及階梯改鋪「Order floor超耐磨木地板」，耐刮磨、好清潔，還榮獲綠建材標章，安全無毒，可以降噪20Db以上，小孩跑跳也不怕干擾鄰居。設計師完善的居家規劃，師傅專業用心的施作，這次愉快的合作經驗，讓馬哥和蜜媽開心地說道:「有機會再買房，一定還要找優渥」。

關鍵字：台灣歐德傢俱藝人馬力歐北歐風

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