11／23起《左岸公益嘉年華》　抽周杰倫演唱會門票

▲「愛山林&堃達開發」回饋社會，在「左岸明珠」現場舉辦「左岸公益嘉年華」，民眾賞屋完成，憑身分證件領取「100元吃喝抵用券」免費入場。

圖、文／甲山林提供

從今年11/23（六）到明年2/9（日）總計十個周末，「愛山林&堃達開發」在「左岸明珠」現場，共同舉辦「左岸公益嘉年華」，20場精彩大秀輪番登台：九天民俗技藝團、明華園總團孫翠鳳、周蕙美聲天后、蕭煌奇金曲歌王、如果兒童劇團、紙風車劇團、YOYO明星派對、MOMO童樂會等。

為了回饋社會，民眾只要賞屋完成，憑身分證件領取「100元吃喝抵用券」，免費入場。《左岸公益嘉年華》全區規劃：全台最大兒童氣墊樂園、知名卡通巨型IP、國際美食、小農市集、造型胖卡餐車、文創手作等，勢必成為北台灣親子遊樂的最熱打卡點，除了好吃、好玩、好好拍的豐富活動外，「愛山林&堃達開發」為了幫助新北市弱勢家庭，將發售《左岸公益嘉年華》「千元抵用券」，一系列活動結束後，銷售金額將捐贈新北市社會局，帶給弱勢家庭最溫暖的支持力量。

憑「千元抵用券」可使用於嘉年華現場攤位，還能到「左岸明珠接待中心」購買超值優惠精品家電、日製真品、潮流選物，以及聖誕禮品等。凡購買此券的民眾，即成為本活動VIP，可以在VIP區近距離欣賞喜愛的表演，並且參加12/1（日）、12/22（日）、2025/02/12（三），三次抽獎。令人驚喜的中獎大禮有：周杰倫、張惠妹、郭富城的演唱會門票、巨型聖誕樹、聖誕大禮包等，並加碼「樂透購屋金摸彩」，最小獎項從10萬購屋金起跳。歡迎民眾全家前來同樂，從早玩到晚，滿載而歸！

活動專線：（02）8245-1111

活動網址：https://reurl.cc/Nb1Rkn

活動地點：【左岸明珠】新北市中和區環河西路三段、永和路口