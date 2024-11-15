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央行打房雙滿月將至　資深房仲：小毛頭開始撤了

▲▼房仲,帶看,示意圖,中古屋,房仲帶看, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲資深房仲表示，央行打房後，雖然交易量縮，但並非全是壞事。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

央行打房至今近2個月，資深房仲表示，雖然交易量縮，但並非全是壞事。他說：「過去幾年，大家覺得房仲好賺，一窩蜂跑來做，新手業務亂簽委託，把市場搞得亂七八糟的，而在2個月前政府打房後，市場量縮，也開始慢慢剔除很多從業人員了。」

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

先前媒體報導，據內政部資料，截至今年8月國內房仲店數達9072家、仲介人數高達7萬2865人，雙創新高。對此，就有網友好奇，「房仲那麼好賺錢喔？那麼多人搶著去做！」引發熱議。

資深房仲、東森房屋台南成功海安加盟店東黃家珅表示：「過去幾年，房市價量齊揚，市場大好，大家覺得房仲好賺，一窩蜂跑來做，新手業務亂簽委託，把市場搞得亂七八糟的。」

黃家珅接著表示：「9月19日央行打房之後，市場確實量縮，但也變得更健康健全，這2個觀察下來，剔除了很多房仲從業人員，政府調控房市也並非全然是壞事。」

▲▼房仲,看屋,介紹,物件,店頭,夫妻看屋,情侶看屋,情人看屋,中信房屋,新莊,帶看,房仲帶看。（圖／記者張菱育攝）

▲9月央行打房後，市場確實量縮，但也變得更健康健全。（示意圖／記者陳筱惠攝）

資深房仲、聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，所謂「亂簽委託」，其中一種模式較常發生在直營店，「因為他們有保障底薪，但也有一定的KPI，像是不成交沒關係，但一定有開發量，這時可能會有仲介跑去找根本沒要賣房的屋主，說服屋主們開天價出來，試試水溫，而若一個不小心賣掉了，就賺到了。」

陳泰源說，房仲素質參差不齊、亂象不少，而這波打房之後，房市反轉，確實可能開始淘汰掉一些不適任的同行，但相對地還是會有人抱持「賭賭看」的心態繼續撐。

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關鍵字：房仲人數仲介打房新人東森房屋住商不動產

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