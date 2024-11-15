王識賢「阿叔」的家開3688萬要賣　網友嫌貴敲碗要「包含韓瑜」

▲台語夯劇《阿叔》今年全劇大完結，劇中男主角王識賢的家就在嘉義縣朴子，近期被眼尖的網友發現正在出售。（翻攝自《591房屋交易網》）

記者張雅雲／高雄報導

台語夯劇《阿叔》今年全劇大完結，劇中男主角王識賢的家，就在嘉義縣朴子，近期被眼尖的網友發現正在出售，該透天屋齡59年，為地上2樓，開價3688萬元，這價格也讓原PO忍不住疑惑：「這房價是不是有包括王識賢啊？」、「比較希望有包括韓瑜」。

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電視劇《阿叔》今年才完結，王識賢劇中的家就被出售。根據《591房屋交易網》的銷售資料，「阿叔的家」位於朴子中正路，地坪58坪、建坪59坪，為地上2.5樓的透天住家，共5房、3廳、2衛、2陽台、1車庫，開價3688萬元。

▲阿叔的家開價3688萬元，引來網友疑惑「這房價是不是有包括王識賢啊？」（翻攝自《591房屋交易網》）

有眼尖的網友發現，並PO到臉書《爆廢公社》上，並疑惑「這房價是不是有包括王識賢啊？」引來網友笑稱「希望王識賢可以幫我出三千萬」、「阿叔會回家嗎？」、「比較希望有包括韓瑜」，也有網友怒批「傻了，附近新的透天也沒開那麼扯，誰跟我說仲介不是房價飆升的推手的？」

東森房屋太保加盟店店長葉彥延表示，朴子市中心是早期商圈，生活圈商家林立，生活機能發達，不過因早期發展，區域透天屋齡較高，大多40年起跳，若不算地上物價值，換算土地成交價落在15~17萬元，若有經過整修，總價落在約1600~2000萬元。

▲阿叔的家也有明星光環加值房價，就看個人對房價的接受度。（翻攝自《591房屋交易網》）

在地仲介透露，3000萬元在朴子已經可以買到全新的透天別墅，不過就像電影《海角七號》的男主角「阿嘉的家」一樣，因電影帶動國民知名度，劇中的家創造明星效應，甚至已經變成當地知名觀光景點，對粉絲來說，阿叔的家也有明星光環加值房價，就看個人對房價的接受度。

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