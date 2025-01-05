住淡水超悲哀？他怨「交通天氣都很糟」　在地人打臉：空間大很爽

▲住淡水的優缺點，一直都是不少人討論的話題。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

記者王麗琴／綜合報導

淡水因房價較台北都會區便宜，因此受到不少首購及年輕族群的青睞。不過有一名網友抱怨表示，淡水交通混亂、天氣糟糕，不懂為什麼還有那麼多人選擇住淡水，「只能說便宜治百病，淡水每次來都不勝唏噓」。貼文曝光卻遭網友吐槽，「桃園比淡水，桃園才是便宜治百病。」

原PO在PTT以「淡水真的住起來超悲哀的」為題發文，表示現在的淡水，有混亂的交通、糟糕的天氣，「擁擠的街頭堪比孟加拉，人文氣息蕩然無存。」相比之下，10年前的淡水還是一片祥和，房價蒸蒸日上，質疑到底走錯哪一步？

原PO也感嘆道，「只能說便宜治百病，只買得起這的人，自動放棄未來的競爭力了，窮就要認命。好在買桃園去了，淡水每次來都不勝唏噓。」

貼文曝光引發網友熱議，有人認同原PO的看法，「便宜治百病啊，但是一直都便宜，什麼病之後都有了」、「去過就知道社會底層一堆」、「窮也只能買淡水啊」、「淡水以前很棒，台北後花園，但是一堆人湧入後就變質了」、「以前淡水住了八年，真的不錯，但是人口一多就變得超鳥啊。」

不過多數網友卻認為，「淡水不通勤的話住得還蠻爽的吧，空間大」、「亂說沒人文氣息，淡江中學一堆外國人去打卡不能說的秘密」、「桃園比淡水，桃園才是便宜治百病」、「淡水是新北最多古蹟（有形文化財）的區」、「我買新市國小附近覺得超棒的，真的幸好有買」、「淡水確實不怎樣，但桃園有資格笑淡水嗎」、「淡海其實條件很好，淡海科技城有台北港接61（台61線又稱西部濱海快速公路）到桃園航空城」、「住淡水不悲哀，悲哀是想住雙北又永遠買不起房+眼高手低的人。」