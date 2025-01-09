想把房子留給小女兒...卻卡在「特留分」！律師1招解決

▲由於都是小女兒照顧媽媽，因此媽媽想把房子留給她單獨繼承。（圖／取自免費圖pixabay）

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恩典法律事務所律師蘇家宏分享，有婦人在遺產分配上遭遇困難，雖然她有3個女兒，但只有小女兒在照顧她，大女兒和二女兒都各有家庭，於是考慮到她名下有1間房子、數十萬現金和幾張保單（保險受益人是3個女兒），她想把房子留給小女兒，但卡在「特留分」不知如何是好。對此，恩典法律事務所律師蘇家宏表示，其實只要4個步驟，就可以解決她的難題。

蘇家宏律師在臉書粉專分享1個案例，有一名媽媽很困擾，因為她有3個女兒，但大女兒和二女兒都已經嫁人，只有小女兒在照顧她，於是考慮到她名下一間房子和幾十萬現金，以及幾張受益人是3個女兒的保單，她想把房子留給小女兒，不知是否可行？另外「可不可以說保險是三個女兒平分，就算給了特留分？」

對此，蘇家宏解釋，房子當然可以只留給小女兒！首先，媽媽需要寫一份遺囑，把房子指定留給小女兒繼承。其他財產平均給三女兒繼承，「遺囑內容載明，因為小女兒一直在照顧媽媽，所以把房子給她繼承，希望兩個姐姐不要主張特留分，如果要主張特留分，則以現金找補。」

蘇家宏指出，人壽保險指定受益人所取得的保險金，屬於保險給付，跟遺產分割是屬於兩件事情，「特留分是針對這位媽媽名下所有財產來處理，並不包括媽媽是要保人及被保險人的人壽保險。如果保險金是由三個女兒平分，老大跟老二所拿的不是『遺產』，而是『保險給付』，並沒有產生支付特留分的效果。」

蘇家宏續稱，接下來就是保險受益人都改為小女兒，小女兒依照保險契約領取保險金。然後，在依照民法特留分以及遺囑的安排，讓小女兒支付2個姐姐特留分，「遺囑也要指定遺囑執行人，執行人未來可以持遺囑正本辦理過戶手續。」

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