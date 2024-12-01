2025年啟用！三菱地所砸5500萬美元　北越海防布局物流市場

▲海防市的發展指日可待，尤其是當地大型設施和工廠的設置可吸引更多就業人口和資金流入，推升當地房價 。（模擬圖／翻攝Logicross VN網站）

記者陳致平／綜合報導

日本三菱地所旗下的物流設施品牌Logicross於11月中在越南北部城市海防啟動了Logicross Hai Phong現成倉庫的建設工作，計劃於2025年第三季正式投入運營。

日本三菱地所是日本大型不動產公司及綜合地產發展商，也是三菱集團的核心企業之一，與三井不動產、住友不動產並稱為「不動產御三家」，此次在北越的倉庫建設計畫資金額為5500萬美元，佔地15.1公頃，可提供8.6公頃的現成倉庫。

三菱地所選定Logicross Hai Phong位於海防市的南定武工業園區，有望成為越南北部地區的重要物流樞紐。此外，該現代化倉庫還強調優化客戶的物流成本並減少環境影響。

在動工儀式上，三菱地所越南首席執行官Takashi Kagamoto表示，海防市日益增長的外商直接投資（FDI）吸引力正推動該市的物流需求，進而促使Logicross進行投資。

▲三菱地所開發的 Logicross，是日本一個創新的倉儲系列品牌。（圖／翻攝Logicross VN網站）

今年10月，三菱地所宣布，該公司將在Logicross品牌下投資9000萬美元建設兩處大型物流設施。其中第一個項目Logicross Nam Thuan位於湄公河三角洲隆安省，10月開始動工，這也是Logicross首次進行海外開發。

根據越南計劃與投資部的數據，今年前10個月越南的外商直接投資（FDI）註冊總額達272.6億美元，同比增長1.9%。海防市在所有地方中排名第四，吸引了18.4億美元的投資。此一數據顯示，海防市的發展指日可待，尤其是當地大型設施和工廠的設置可吸引更多就業人口和資金流入，推升當地房價，帶動產業的成長與都市化進程。