名家聯手打造水湳「遠雄洄山行」　山居文旅的生活氛圍獲在地客青睞



▲「遠雄洄山行」為遠雄位於大水湳地區第五案，此次選址在教育文化氣息濃厚的水湳西側 。

圖、文／遠雄洄山行提供

據民政局統計，台中市人口目前已突破285萬人大關，台中三大屯區，西屯、北屯、南屯人口密度不斷上升，吸引許多人口移入，其中西屯已然成為台中主要核心區域，台中市政府投注水湳經貿園區，總開發面積約254公頃的發展計畫，至今已投入逾500億的政府資金，中央公園佔地近67公頃，以其為中心，水湳劃分東、西兩側，東側為商業用地，規劃商業娛樂型開發，購物中心及重大建設多座落於此，西側則偏向人文靜謐氛圍，以低密度高綠覆規劃，兩側各具特色，猶如巴黎的左岸和右岸，水湳東側如同巴黎右岸，商業、經貿匯集；水湳西側就像巴黎左岸，富含濃厚的人文、學術氣息及悠閒生活氛圍，擁有多元樣貌，為台中下個備受矚目的生活新核心。

深耕大台中超過十年的上市建商遠雄（5522）看好西屯區水湳經貿園區前景，繼「寬寓」、「純寓」、「藝舍」以及興建中的「綠美」，推出集大成的水湳NO.5作品-「遠雄洄山行」，特邀中部指名度高且具在地地緣性的建築詩人劉偉彥、以及豪宅公設設計王勝正及承園景觀，連袂打造一座名家建築初登場就獲得在地客青睞。





▲「遠雄洄山行」產品設計亮點來自知名建築師劉偉彥的山居文旅理念。

建築詩人劉偉彥擅長讓建築與土地產生共鳴及獨特性，打造出「愈在地、愈國際」的山林建築，劉建築師以「遠雄洄山行」三面臨路千坪基地的優勢，融合建築理念「建築就像一座座山」，於中庭景觀規劃建築為山、造景為水，創出洄游步道，詩性意象的廊道讓社區質感提升。

遠雄更邀請豪宅公設美學名家，十邑設計創辦人王勝正操刀，擅長東西方元素融合的王勝正結合承園景觀，將「遠雄洄山行」空間結合山林建築天光共享概念，呈現放鬆、自由舒適氛圍，靜奢美學做為最高規格的生活禮遇。

「遠雄洄山行」基地面積1328坪三面臨路，座落於20米福星北路，優質單純148戶，坪數規劃二房27坪、三房38坪、四房48坪產品，滿足區域全方面客層需求。





▲「遠雄洄山行」接待中心設置茶屋，供貴賓品茗賞屋。

「遠雄洄山行」行銷協理周琦穎表示：「受到央行9月第七波信用管制影響，市場上投機客已然退場，以洄山行甫開案來說，皆是自住、首購、換屋以及在地地緣性客群，更因此我們在接待中心特別設置『茶屋』，不僅讓已購客可以回娘家喝茶，也歡迎民眾進屋泡茶聊聊天。」

周琦穎強調：「遠雄洄山行」基地附近即是鄰近生活機能豐沛的逢甲商圈，上科湳愛琴橋即達中科，而過了台灣大道就是市政中心七期重劃區，三環相扣僅需10分鐘距離，「遠雄洄山行」成為少數富含生活機能與重劃區發展遠景的質感新案。」

據了解，過去遠雄建設於水湳經貿園區內推出的「寬寓」、「純寓」、「藝舍」三案，都吸引不少具備地緣性的顧客「回娘家」。此次「洄山行」也不例外，以自住為主的規劃不僅吸引台中在地區域換屋客群，也打動子女在台中就業或於西屯週邊大學就學的北中南各縣市家長希望將台中做為第二個家等自用型客群。

【遠雄洄山行】

接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口

預約專線：(04) 2426-9000

個案官網：https://www.fgrealty.tw/6qb4mt