ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

名家聯手打造水湳「遠雄洄山行」　山居文旅的生活氛圍獲在地客青睞

▲▼ 台中,西屯,水湳經貿園區,住宅,建築,遠雄洄山行,遠雄,山居文旅,豪宅,北屯。（圖／記者陳筱惠攝）
▲「遠雄洄山行」為遠雄位於大水湳地區第五案，此次選址在教育文化氣息濃厚的水湳西側 。

圖、文／遠雄洄山行提供

據民政局統計，台中市人口目前已突破285萬人大關，台中三大屯區，西屯、北屯、南屯人口密度不斷上升，吸引許多人口移入，其中西屯已然成為台中主要核心區域，台中市政府投注水湳經貿園區，總開發面積約254公頃的發展計畫，至今已投入逾500億的政府資金，中央公園佔地近67公頃，以其為中心，水湳劃分東、西兩側，東側為商業用地，規劃商業娛樂型開發，購物中心及重大建設多座落於此，西側則偏向人文靜謐氛圍，以低密度高綠覆規劃，兩側各具特色，猶如巴黎的左岸和右岸，水湳東側如同巴黎右岸，商業、經貿匯集；水湳西側就像巴黎左岸，富含濃厚的人文、學術氣息及悠閒生活氛圍，擁有多元樣貌，為台中下個備受矚目的生活新核心。

深耕大台中超過十年的上市建商遠雄（5522）看好西屯區水湳經貿園區前景，繼「寬寓」、「純寓」、「藝舍」以及興建中的「綠美」，推出集大成的水湳NO.5作品-「遠雄洄山行」，特邀中部指名度高且具在地地緣性的建築詩人劉偉彥、以及豪宅公設設計王勝正及承園景觀，連袂打造一座名家建築初登場就獲得在地客青睞。
 

▲▼ 台中,西屯,水湳經貿園區,住宅,建築,遠雄洄山行,遠雄,山居文旅,豪宅,北屯。（圖／記者陳筱惠攝）
▲「遠雄洄山行」產品設計亮點來自知名建築師劉偉彥的山居文旅理念。

建築詩人劉偉彥擅長讓建築與土地產生共鳴及獨特性，打造出「愈在地、愈國際」的山林建築，劉建築師以「遠雄洄山行」三面臨路千坪基地的優勢，融合建築理念「建築就像一座座山」，於中庭景觀規劃建築為山、造景為水，創出洄游步道，詩性意象的廊道讓社區質感提升。

遠雄更邀請豪宅公設美學名家，十邑設計創辦人王勝正操刀，擅長東西方元素融合的王勝正結合承園景觀，將「遠雄洄山行」空間結合山林建築天光共享概念，呈現放鬆、自由舒適氛圍，靜奢美學做為最高規格的生活禮遇。

「遠雄洄山行」基地面積1328坪三面臨路，座落於20米福星北路，優質單純148戶，坪數規劃二房27坪、三房38坪、四房48坪產品，滿足區域全方面客層需求。
 

▲▼ 台中,西屯,水湳經貿園區,住宅,建築,遠雄洄山行,遠雄,山居文旅,豪宅,北屯。（圖／記者陳筱惠攝）
▲「遠雄洄山行」接待中心設置茶屋，供貴賓品茗賞屋。

「遠雄洄山行」行銷協理周琦穎表示：「受到央行9月第七波信用管制影響，市場上投機客已然退場，以洄山行甫開案來說，皆是自住、首購、換屋以及在地地緣性客群，更因此我們在接待中心特別設置『茶屋』，不僅讓已購客可以回娘家喝茶，也歡迎民眾進屋泡茶聊聊天。」

周琦穎強調：「遠雄洄山行」基地附近即是鄰近生活機能豐沛的逢甲商圈，上科湳愛琴橋即達中科，而過了台灣大道就是市政中心七期重劃區，三環相扣僅需10分鐘距離，「遠雄洄山行」成為少數富含生活機能與重劃區發展遠景的質感新案。」

據了解，過去遠雄建設於水湳經貿園區內推出的「寬寓」、「純寓」、「藝舍」三案，都吸引不少具備地緣性的顧客「回娘家」。此次「洄山行」也不例外，以自住為主的規劃不僅吸引台中在地區域換屋客群，也打動子女在台中就業或於西屯週邊大學就學的北中南各縣市家長希望將台中做為第二個家等自用型客群。

【遠雄洄山行】
接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口
預約專線：(04) 2426-9000
個案官網：https://www.fgrealty.tw/6qb4mt

關鍵字：台中西屯水湳經貿園區住宅建築遠雄洄山行遠雄山居文旅豪宅北屯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7933

遠雄「洄山行」水湳代表作　 定居西屯「水湳西側」三環核心

在花都法國巴黎地區，因流經市區的塞納河切割成熱鬧的右岸與充滿文化的左岸，在台中水湳經貿園區，由67公傾中央公園綠帶也劃分出未來經貿重鎮的右岸與低密度、文教氣息濃厚的左岸。

11/7 08:00

40年「楠梓地下書城」結束營業　新地主曝：將蓋27層超高樓

實體書店近年經營困難，「楠都文化廣場」是楠梓最負盛名老書店之一，在地經營約40年，日前掛出紅布條，宣布因租約到期，12月20日結束營業，在地直呼「時代的眼淚」。天玉集團旗下天玉營造證實，已以8.98億元入手整棟大樓，將規劃地上27層超高樓。

30分鐘前

房地產5大稅收挑戰3900億　將創歷史新高

受惠房地產價格、交易量雙雙增溫，今年全國房地產持有稅、交易稅總額有望挑戰3900億元，寫下歷史新高。信義房屋專家表示，房屋稅收、房地合一稅收創高，反應價格大幅上漲與新成屋數量多，尤其新成屋房屋稅因為標準單價拉高後，稅收一路成長。

1小時前

眼鏡行卡位江子翠　店租拉抬48%「單價創3年新高」

新「板橋店王」出現在江子翠，捷運站出站1秒即到店門口，每月租金20.4萬元，單價破7千元。且該店租對比10年前，上漲近5成，在實體店面式微的環境下，算是罕見。在地房仲表示，新租客是眼鏡行，為相對敢出的業種，使租金創價。

2小時前

市區首購價買換屋宅　3字頭「高雄陽明山」吸小資族目光

高雄近年因台積效應影響，帶動房價飆漲，小港大坪頂特定區有「高雄陽明山」之稱，加上國道7號核定動工，完工後將有效紓解交通壅塞，3字頭房價吸引不少想用「市區首購價買換屋宅」的購屋族群青睞。

3小時前

名家聯手打造水湳「遠雄洄山行」　山居文旅的生活氛圍獲在地客青睞

據民政局統計，台中市人口目前已突破285萬人大關，台中三大屯區，西屯、北屯、南屯人口密度不斷上升，吸引許多人口移入，其中西屯已然成為台中主要核心區域，台中市政府投注水湳經貿園區，總開發面積約254公頃的發展計畫，至今已投入逾500億的政府資金。

4小時前

德國Carysil珂瑞花崗岩水槽完美詮釋生活　艾美廚衛首創終身免費換濾嘴

隨著現代人生活型態的改變，特別是在LDK（客廳、餐廳、廚房）的場域界線變得模糊，開放式的新型態空間變身為居家空間的主焦點，而整體廚具中除了常見的三機、收納空間，另外最能彰顯屋主品味的就屬「水槽」。

6小時前

剛畢業菜鳥購屋頭期信貸+父母贊助　網友：還得起？

新青安去年8月上路為房市買氣點起一把大火，又有轉租、人頭戶亂象頻傳，掀起一股新青安之亂，有網友在臉書粉專《靠北建商》直言，沒想到同公司剛大學畢業入職的菜鳥也在今年買房，而且是靠爸媽給的頭期款加信貸，忍不住發問，真的有能力償還房貸嗎？

20小時前

太平長億好宅　12／2起至12／31開放受理申請

台中市太平區長億好宅共計160戶將於12月2日到31日受理招租申請，且都鄰近太平重要設施包括圖書館、國中小以及黃昏市場等。台中市住宅發展工程處說明，民眾除可透過臨櫃投件及郵寄申請外，亦提供24小時線上申請方式。

21小時前

台中市最小行政區　「商帶住」終結6年人口負成長

台中市中區面積0.8803平方公里，不僅是全台中面積最小的行政區，也是全台灣面積最小，但近20年中區呈現落寞走勢，人口不斷移出，不過，近2年人口卻開始回流。信義房屋專家表示，東區大車站計劃串聯舊城區，商業活絡後也連帶帶動中區逆勢走俏。

21小時前

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中市最小行政區　「商帶住」終..

積欠管理費不繳　高雄85大樓旁..

信義「手搖一條街」慘賠豪宅翻身..

台積電工程師「離職創詐團」吸金..

想衝368萬蛋黃區凶宅　在地一..

「護國神山」不敵金龍風暴　楠梓..

開價1千萬！高雄屋主欠賭債「8..

閒置空地「想省地價稅」　高市稅..

1千萬內買30坪↑大樓　桃園中..

裝修預算怎抓？達人2招掌握

ETtoday房產雲

最新新聞more

40年「楠梓地下書城」結束營業..

房地產5大稅收挑戰3900億　..

眼鏡行卡位江子翠　店租拉抬48..

市區首購價買換屋宅　3字頭「高..

名家聯手打造水湳「遠雄洄山行」..

德國Carysil珂瑞花崗岩水..

剛畢業菜鳥購屋頭期信貸+父母贊..

太平長億好宅　12/2起至12..

台中市最小行政區　「商帶住」終..

台積電工程師「離職創詐團」吸金..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366