太平長億好宅　12／2起至12／31開放受理申請

▲台中市住宅發展處表示，太平長億好宅將從12/2起至12/31開放受理申請。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市太平區長億好宅共計160戶將於12月2日到31日受理招租申請，且都鄰近太平重要設施包括圖書館、國中小以及黃昏市場等。台中市住宅發展工程處說明，民眾除可透過臨櫃投件及郵寄申請外，亦提供24小時線上申請方式。

住宅處指出，太平長億好宅位於太平區長億路、長億南街交叉口，鄰近太平區圖書館、長億活動中心、長億國小、長億國中、義成黃昏市場、豐銘市場、福星公園、永成公園、長億公園、九二一震災公園、網球場、河堤棒壘球場、河濱自行車道等，公共服務機能完善。

▲長億好宅位於太平區長億路、長億南街交叉口，鄰近太平區圖書館、長億活動中心、長億國小、長億國中等附近。（圖／台中市政府提供）



住宅處表示，長億好宅總計提供160戶居住單元受理招租申請，出租房型含有一房型(13-18坪)、二房型(26-32坪)、三房型(39-43坪)，第1年租金以市價5折出租，每戶配有冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、烘碗機、抽油煙機、瓦斯爐或電陶爐、天然氣熱水器及燈具等傢俱(電)。

住宅處進一步說明，凡是年滿18歲市民或於台中市就學就業有居住需求者，入住者名下無自有住宅，每人每月平均所得5萬6270元及不動產560萬元以下，曾租賃其他好宅租期未滿6年，且無積欠社會住宅相關費用者皆可提出申請。