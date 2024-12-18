葛萊美獎得主揭秘自然與安定的力量  「遠雄峰蘊」穩居高雄科工天際森林

▲「遠雄峰蘊」特別邀請到亞洲美食天王陳鴻、唱片設計大師蕭青陽、結構技師陳村林等3位大師，共同探討自然與安定的靈感交匯。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

遠雄建設於繁華的高雄都心，打造一棟融合現代設計與自然生態的建築－「遠雄峰蘊」，特別邀請到亞洲美食天王陳鴻、唱片設計大師蕭青陽、結構技師陳村林等3位大師，共同探討自然與安定的靈感交匯。三人透過對談，分享了他們在創作、設計中的「安定」見解，並揭開了「遠雄峰蘊」以自然與穩固結構帶給住戶的獨特居住美學。

▲亞洲料理天王陳鴻在構思料理時，喜歡透過大自然找靈感。

影片中，陳鴻先詢問大家：「安定是什麼樣的感覺？」蕭青陽回應，他喜歡到大自然感受現場環境，在蟲鳴鳥叫間，為創作注入靈感，這種來自大自然的「安定感」是他創作的根基。陳鴻相當認同地回應，他在構思料理時也很喜歡回歸大自然去找靈感，後來發現一道熟悉美味的菜餚，往往能給人安定的力量。他曾精心設計一道名為「歐式風香碧波白浪」的料理，就是選用大家熟悉的白菜去包裹食材精華，去構築出穩定的根本，反而能讓經典的味道歷久彌新。

▲唱片設計大師蕭青陽獲得葛萊美獎的作品即是以自然為主題。

曾獲得第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」的蕭青陽，提到得獎作品《Beginningless Beginning》談的就是自然環境、宇宙與人之間，在不斷循環中，體驗出生命的哲理。事實上，對於許多創作者來說，大自然經常是最好的老師，提供無限精彩且豐富的靈感來源，也是讓人感到安定、放心的美好存在。

▲結構技師陳村林精心為居住者打造安定的住宅。

結構技師陳村林將「安定」視為建築設計的初心，認為建築的穩定性和堅固性是家成為「避風港」的根本，提供居住者作為安定的港灣。他分享近期規畫的建案「遠雄峰蘊」高達27層樓高的建築，就像一座山一樣矗立於高雄市中心，是他與建築師秉持專業，精心為居住者打造安定的住宅，成為一座與大自然共生的「天空森林」。

▲高達27層樓高的「遠雄峰蘊」，就像一座山一樣矗立於高雄市中心。

陳村林進一步提到，台灣地震頻繁，遠雄峰蘊特別取得國家級的耐震標章。在台灣，住宅類建築取得此標章的數量不到百棟，這是因為取得標章的過程極為嚴謹，在施工期間需通過客觀公正的第三方機構做耐震監督，卻查核即查證，以確保結構品質及耐震確實到位，若有不符即需修正重作，才能打造一座真正耐得住時間及耐震考驗的安定居所。

陳鴻驚嘆到，很少聽見「耐震標章」，看不見的反而更加重要，並總結能在城市中能遇見自然、品味自然、珍藏自然，就是能讓人們自然而然收穫快樂的方式。

「遠雄峰蘊」從結構到設計，全面考量居住者的需求，創造出一個不僅具有現代感的建築，更是與自然共生的心靈綠洲。作為一座高雄市都心的地標系漂浮森林，「遠雄峰蘊」正以自然之力引領現代人回歸安定生活，讓愛回家、愛上生活成為每一位居住者的幸福日常。

▲遠雄峰蘊特別取得住宅建築罕見的國家級耐震標章，打造一座高雄市都心的地標系漂浮森林。

自然系建築【遠雄峰蘊】

高雄科工特區 37～43坪

預約專線：07-3893999

接待中心：高雄市三民區九如一路550號

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