新北永和都更剩1人未同意！男旅美失聯25年　市府強拆

▲新北市都更處執行永和區竹林段都更案代拆（俗稱強拆）作業。（圖／新北市政府都市更新處，下同）



文／中央社

新北市都市更新處19日表示，永和區竹林段都更案因整合到僅剩1名所有權人未同意，經查已於88年旅居美國，與其家人失聯25年，在多方努力仍無音訊下，19日執行強制拆除作業。

更新處發布新聞稿指出，這起都更案位永和竹林段都更案基地鄰近永和網溪國小，臨接環河東路1段，更新單元面積約為2000平方公尺，現況主要為屋齡超過40年之4樓舊公寓。

更新處表示，更新後預計興建1棟地上25層，地下5層之鋼骨鋼筋混凝土造大樓。權利變換計畫於112年5月10日核定，原有38戶合法建物及5戶違章建物陸續搬遷，最後剩2戶共5名所有權人未同意，實施者申請市府代為拆除。

更新處表示，歷經實施者7次自行協調及公部門2次再行協調程序後，4人已達成協議同意拆除，僅剩最後1人因於88年時出境旅居美國無法聯繫。

更新處表示，最後1戶未同意戶登記3人，分別是父親及姊弟，父親及姊姊都同意拆除，僅剩出國後與家人已失聯25年的弟弟，更新處除與郵局溝通，也洽外交部領事事務局及內政部移民署協助，無法取得住戶國外聯繫地址，雖透過電子郵件聯繫也無回應。

更新處表示，為確保民眾權益，已盡力讓程序完備，最後才提送新北市都市更新及爭議處理審議會做成拆除決定，19日在更新處總工程司陳建吉擔任總指揮官，以及警察、區公所、工務局等單位協助下，強制拆除完成，讓期盼已久的地主能盡早重建家園並入住新家。此案成為新北市審議代拆執行的第3案。