高雄大樓養蚊19年當「最貴廣告牌」　內行曝出租潛規則

▲位於愛河灣的「大元國際大樓」完工後一天都沒使用過，至今已19年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年不少大型店面陸續租出，位於愛河灣的「大元國際大樓」完工後一天都沒使用過，至今已19年，光是外牆就是全高雄最貴的廣告看板，起碼少賺30億元租金。相關人士指出，大元相當挑租客，要整棟租給單一投資人，「沒有急迫性，找到對的人比較重要。」

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「大元國際大樓」位於鹽埕區五福四路、公園二路口，2005年建築完工後，一天都從未使用過，已閒置19年。據了解，該大樓所有權人為大元建設，地上樓高21樓、地下4樓，地坪806坪、建坪達1萬3709坪，標準層單一樓層面積約600坪。

▲之前大元曾採分層招租及整棟招租的方式並行，有不少飯店、旅宿業者有意分層進駐，均釋放承租意願。（圖／記者張雅雲攝）

而最吸睛的外牆廣告，最近又換了新的精品品牌形象廣告，在地仲介指出，光是外牆廣告，每月就能帶來約300萬元的租金收益，堪稱全高雄租金最貴外牆。

2022年底高雄市府曾透露，看好高雄近年產業轉型帶動商業發展，大元建設由董事兼總經理馬瑞辰率團隊拜會市府，同步啟動大樓招商與整建，不過至今已時隔2年，仍是空置狀態。

大元國際大樓小檔案 位置 鹽埕區五福路 屋齡 19年 坪數 地坪 806 坪、建坪 1 萬 3709 坪 樓高 地上樓高 21 樓、地下 4 樓 預估租金 單坪 800~1500 元

▲大元國際大樓小檔案。（ETtoday製表）

之前大元曾採分層招租及整棟招租的方式並行，也有不少飯店、旅宿業者有意分層進駐，均釋放承租意願，不過大元建設相關人士透露，屋主相當挑租客，挑選承租方標準，目前改為整棟租給單一投資人，由投資人自行整修後規劃使用，租賃對象相對單純，方便管理，

且優先希望國際級產業進駐，像是輝達（Nvidia）、超微(AMD)等知名大廠，相關人士透露：「大元沒有急迫性，找到對的人比較重要，如果是國際型大企業有意願承租，租金彈性也大。」

據了解，該棟高樓層單坪租金約1300~1500元，低樓層單坪約800~1000元，整棟租金不便透露，若以單坪租金均價落在1000元招租，換算19年來空租起碼少收31億元租金。

▲愛河灣具山、海、河、港、城市景觀，並鄰近高雄流行音樂中心，能見度非常高。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉宜昀表示，該大樓位於愛河灣，具山、海、河、港、城市景觀，並鄰近高雄流行音樂中心，能見度非常高，加上亞灣多項建設陸續完工，附近就是旅運中心、輕軌等，地段相當精華，目前區域租金行情單坪落在800~1200元，若能成功活化，一舉加速商圈發展。

不過由於空置19年，整棟整修門檻相當高，多少影響業者進駐意願，此外整棟月租金也要大型集團、企業付租能力強，較有能力進駐，劉宜昀說：「硬底子屋主可以閒置19年，『不缺錢』當然是主要原因。」

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