路易莎選址關鍵密碼！相中北士科「遠雄商舟」提前卡位辦公商機

▲路易莎創辦人黃銘賢領導風格求新求變，品牌期許未來進駐北士科遠雄商舟商辦，再啟新局面。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在台北巿平均一公里就有一家的路易莎咖啡，讓民眾對於隨處可見的橘色招牌可說是習以為常，從巷弄中的烘豆咖啡小店開始，到如今全台擁有數百家門市，並且向全球佈局，路易莎近年來更是不斷突破，推出青焰炭火牛排、初泰Pikul、Louisa Bakery等新品牌，使得路易莎不僅僅是台人熟知的咖啡品牌，更成為城市中健身、蔬食、泰式料理的生活風景，一系列發展讓人不禁好奇路易莎能在台灣快速起步進一步到全球展店，還持續佈局新品牌的關鍵，而路易莎後續還會有哪些願景以及發展藍圖，這些問題路易莎創辦人黃銘賢一次來解答！

首先對於黃銘賢認為消費市場相對於過去正在大大轉變中，「現在大家都願意多花點錢來享受生活」，路易莎也朝此方向調整經營策略，加上歷經疫情期間大環境出現變化，路易莎來到了必要轉型的時間點；黃銘賢表示現在的路易莎更注重門市體驗，「像我們越有特色、現場體驗越好的門市，業績跟獲利就越來越高」。

面對咖啡市場不斷改變，由創辦人黃銘賢帶領的路易莎也持續地求新求變，不只開設新形態門市、更跨足海外，還開設多元新品牌，每一步都是在佈局市場新機會，像是門市選址背後的考量就要跟得上時代的腳步。「市場瞬息萬變，水電費、人事成本大漲，這麼多外在因素情況之下，店的位置會跟以前不一樣。」黃銘賢表示，在經過多次失敗嘗試後發現「早期好的位置到這個階段不一定是那麼好」，因此現在跟著市場消費習慣調整後，路易莎選址選擇依附大型賣場或機構，以此來提升業績。

餐飲品牌的門市空間不只是提供食物的場所，更是創造有質感的環境，打造人與人之間互動連結，留住客人、建立品牌形象的地方，由此可見門市選址的重要性；對此，路易莎創辦人黃銘賢將目光放眼北士科，擇址「遠雄商舟」開設新店，他笑說「我們現在喜歡在很漂亮的建築裡面開店」，黃銘賢認為只要重劃區標的做得很好，再加上好的餐飲內容，就能吸引附近的人潮，「我們看的選擇是好的標的、好的不動產跟好的環境，開店效果會比之前好很多」。

路易莎掌握台北科技廊道新機遇，黃銘賢表示，一是士林居住人口眾多，二是距離北士科車程約只需10分鐘，「在那邊吃飯用餐，小孩子在外面玩，飯後到河邊走走，其實是一個非常好的生活體驗」。北士科未來也將有許多企業總部進駐，黃銘賢相當看好上班族的消費力，因此佈局商辦「遠雄商舟」，平日白天有上班族業績帶動，晚上則有周遭如醫生等高資產族群的住戶，「這邊有上班族、醫生，有好的住戶還有觀光客，我覺得這樣的潛力就會非常高」。

創辦人黃銘賢帶領路易莎走過了一條別具意義的道路，從一杯咖啡出發，將對生活的熱情以及對人們的需求，深刻理解融入在品牌靈魂當中，每一個決策都體現對於這片土地的承諾，以及未來的願景。

【遠雄商舟】北士科水岸頂辦首發

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