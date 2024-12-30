瘋棒球！台中洲際段「球場宅」夯　豐邑ONE+機能全方位吸菁英家庭

▲全台瘋棒球也炒熱「球場宅」議題，位於台中14期洲際段核心的「豐邑ONE+」，挾著全方位生活機能，吸引台中菁英家庭移居。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／台中報導

世界棒球12強賽引爆全台棒球熱潮，加上台北大巨蛋啟用後，進場人數屢創新高，也為周邊帶來商機，不僅餐飲、旅宿業者獲益，更炒熱「球場宅」議題。財經專家盧燕俐特別點名台中14期洲際段，集結三大重要地標，區域房市充滿想像空間。

▲台中洲際棒球場定期舉辦賽事吸引人潮，也帶動周邊機能。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

盧燕俐進一步說明，第一大地標即為現有的「洲際棒球場」，定期舉辦賽事吸引龐大人潮，也帶動周邊機能日益蓬勃；第二大地標是預計2025年底營運的「漢神洲際購物中心」，將有餐飲、精品、影城等超過500間品牌進駐，規模也是台中市心購物商城之最；第三大地標是台中人等了19年、斥資近百億的「台中巨蛋」今年3月動工，預計2030年完工後將成為國際級文化體育地標。

▲「漢神洲際購物中心」預計2025年底營運。

三大建設利多，將大幅提升休閒機能，形成集商業、運動、時尚於一體的新興生活圈，14期洲際段蛻變為國際複合大城指日可待，隨著「孵蛋」計畫展開，漢神洲際完工再即，房價也逐步走高。盧燕俐指出，洲際段緊鄰74號快速道路，交通便捷同時坐擁生活機能，因此短短3年就從4字頭衝上7字頭，推案量也大爆發，追求高品質生活或尋求投資機會的買家，建議著眼於產品格局、採光、棟距，此外，坪效更是一大要素，因為「買得起的房子，才會是你的黃金屋」。

▲斥資近百億的「台中巨蛋」今年3月動工。

一線品牌建商爭相插旗推案，14期洲際段躍升為台中房市一級戰區，其中坐落於核心地帶的「豐邑ONE+」，更挾著全方位生活機能，吸引台中菁英家庭目光。專案經理彭治謙表示，14期重劃區是台中近40年來最大的低密度開發重劃區，位於洲際段的豐邑ONE+，保有豐邑機構一貫的精準獵地條件，基地面向40米的洲際路，擁有南向的廣闊視野，距離未來漢神百貨僅約5分鐘車程，同時被洲際、崇德、四張犁三大商圈環抱，娛樂、購物、教育、自然環境等一應俱全，在交通上則有國一銜接74快速道路，可快速暢行大台中。

▲豐邑ONE+採17層高樓設計，搭配跳層式宜居陽台。

彭治謙補充說道，豐邑ONE+採區域內獨特17層高樓設計，搭配跳層式宜居陽台，提供住戶靈活運用的空間；停車場汽機車分道，則進一步提升安全性，另外也保留了面西景觀與良好棟距，為居住品質再加分。整棟建築規劃單層四併，37-45坪包含3房和3+1房兩種戶型，可以說社區單純；且戶戶邊間、棟距視野開闊，每一戶都能享有充足的自然光線與空氣流通，是專為住戶著想的產品，對於講究鄰里素質、嚮往高品質的3房家庭，可謂萬中選一的稀有首選。

▲▼豐邑ONE+戶戶邊間、棟距視野開闊。

買房跟著建設走，兩大國際級運動場館，將為台中帶來嶄新市容，14期黃金地段持續進化也拉抬房價，把握發展契機，精準卡位，才能贏在未來。