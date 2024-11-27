劍潭「拉皮1／3」奇景大樓有新動作　在地喊划算：每坪漲3萬

記者項瀚／台北報導

先前劍潭站旁地標大樓出現「拉皮只拉1/3」奇景，近期該大樓又有新進展，另外2/3也終於整合意見，進行拉皮。據了解，本次拉皮的2/3共4棟、96戶，每戶平均分攤30~40萬元。在地房仲表示，拉皮後房價每坪可增值3~4萬元，拉皮絕對划算。

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▲先前劍潭站旁地標大樓出現「拉皮只拉1/3」奇景，近期該大樓又有新進展，另外2/3也要拉皮了。（圖／記者項瀚攝）

先前《ETtoday》報導，劍潭捷運站旁、承德路上的指標住宅社區「圓山諾貝爾」，出現外牆拉皮「只拉1/3」的奇特景象，引發熱議。

「圓山諾貝爾」共120戶，其中靠劍潭路側1棟，共24戶有自己的管委會，率先在2020年6月進行拉皮，現已完工。而另外2/3共4棟，96戶也有自己的管委會，當時住戶意見未整合完成，一直到近期才架起鷹架，進行拉皮工程。

住戶透露：「我們這邊有96戶，意見整合的時間比較慢，前陣子通過，就開始（拉皮）了。兩邊拉皮的廠商不同家，但應該外觀色系會盡量一致，不那麼突兀。」

據過去住戶透露，「圓山諾貝爾」先拉皮的1/3側，拉皮總營造費用約1800萬元，平均每戶75萬元。而據了解，現在要拉皮的2/3側平均每戶費用約30~40萬元，可能是量體較大，平均下來也比較便宜。





▲「圓山諾貝爾」其中1/3部分，在2022年率先進行拉皮。（圖／記者項瀚2022年攝）

住商不動產士林劍潭加盟店長張凱迪表示，「圓山諾貝爾」坪數規劃大致落在35~46坪，近年成交單價約7~8字頭，「如今全社區都進行拉皮翻新，完工後將煥然一新，估每坪房價可成長3~4萬元，相較拉皮成本，絕對是划算的。」

▲「圓山諾貝爾」近年交易行情整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市屋齡超過30年房屋比例超過7成，為全台老屋比例最高的縣市，觀察許多民宅大樓都有磁磚剝落現象，尤其在403大地震後更加明顯，但實務上在拉皮改建之前，大概也只能安裝防護網保護用路人安全，這樣的作法治標不治本。

曾敬德表示，台北市政府為鼓勵老屋拉皮，今年也祭出新的補助方案，除了簡化程序，也從原本僅補助6樓以下公寓放寬到包含7樓以上華廈、大樓皆可申請。補助金額方面，一般地區上限從400萬元增至500萬元，特別地區包含整宅、山限區、新增整建維護策略地區建築物等等，則由640萬元提高至800萬元。

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