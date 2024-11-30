陸富豪搶買「萬通2011」慘淪錢坑　屋主友人受訪吐心聲

記者項瀚／台北報導

赫赫有名、由陸資投資興建的「萬通2011」豪宅近年屢傳賠售，近期頂層帝王戶5500萬元刊售，屋主登記在大陸上海。屋主的好友說：「過去很方便來台度假，近年礙於政策，房子只能空在那，雖然覺得可惜，但也忍痛賠錢賣。」此外，專營該區房屋買賣的仲介也詳盡指出該社區現況。

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▲淡水小坪頂指標社區「萬通2011（現名為陽明悅活）」由陸資投資興建。（圖／記者項瀚攝）

淡水小坪頂指標社區「萬通2011（現名為陽明悅活）」屋齡10年，過去預售推案時相當轟動，由於是陸資來台投資的第一個建案，因此吸引許多大陸人買進，但由於當時出現民怨，也些人認為這是陸資來台炒房，也因此出現了所謂的「萬通條款」，也就是同一社區陸客買家比例不得超過10%。

事實上，「萬通2011」共計296戶，最初有4成買家是陸客，占了約120戶，之後碰上政策限制，衍伸出糾紛，最終協商的結果是「買2戶退1戶、買4戶退2戶」，因此剩下2成陸客交屋，共約60戶。

近期「萬通2011」頂樓某戶在臉書社團刊售，29層看出去的景觀無敵，權狀111坪附上裝潢，開價5500萬元，並備註「忍痛割愛」。

▲「萬通2011」帝王戶看出去的景觀無敵。（圖／翻攝自張小姐臉書）

經查本次求售的頂樓戶，據謄本顯示，地址就登記在大陸上海，他以4931萬元購入。記者聯繫到該屋代理人，也是屋主朋友的張小姐，她說：「該屋裝潢成本遠不只500萬元，還有長年下來每月的管理費等等，真的是賠錢賣了，買方可以撿到便宜。」

張小姐無奈表示：「當時國人可以很方便地來台灣，因此在台買房當度假，現在因為政策的關係，來不了，房子一直空著，甚至要出手賣掉，覺得非常可惜。」

▲「萬通2011」近1年賠售交易整理。（表／記者項瀚製）

小坪頂不動產總經理林宏田表示，「萬通2011」預售時在最高價，中低樓層賣5~6字頭，高樓層單價可達70~80萬元，「而現在成交行情滑落在3~4字頭，其中的原因很多，包括淡水房市走跌宿命、陸客賣房、少量法拍出現、整體委售量仍處高檔等等。」

林宏田表示：「『萬通2011』還有餘屋，總計萬通、兩大地主可能還有20~30戶，另外目前二手委售量也達30~40戶，量體不小，買方的選擇太多，價格自然就比較難走上去。」此外他說，目前該社區陸客沒有全走光，大概仍持2成比例。

不過，林宏田也提到：「近年『萬通2011』仍有不少交易，都是台灣人在買，除了退休養老、投資置產、假日度假，也越來越多年輕人覺得這邊便宜，買來自住，社區房市逐漸走向正常化，價格表現也有望開始谷底反彈。」

住商不動產竹圍加盟店東鍾孟宏補充，從北投中央北路上山，開車只需7~8分鐘即可抵達小坪頂，2區房價卻有頗大差距，小坪頂大樓房價3字頭，山下動輒7~8字頭以上，此外小坪頂也有不少別墅透天，以建坪80~100坪來說，總價1500~2000萬元，比陽明山便宜很多。

鍾孟宏說：「小坪頂的主力買方並非來自淡水，而是北投、天母一帶，都蠻有實力的，但小坪頂房屋在銀行鑑價上比較吃虧，通常只能貸到5成左右。」

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