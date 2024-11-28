桃園人偏好買新屋　七都最新！平均購屋屋齡不到20年

記者項瀚／綜合報導

全國稅籍平均屋齡33年，住宅買賣平均則為28.5萬年，信義房屋專家表示，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，民眾還是偏好購入屋齡較新穎的房屋。觀察七都，稅籍屋齡、買賣屋齡差最大的是桃園。

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▲觀察七都，稅籍屋齡、買賣屋齡差最大的是桃園。（示意圖／ET資料照）

據內政部不動產資訊平台資料顯示，全國房屋稅籍的平均屋齡為33年，不過住宅買賣的平均屋齡為28.5年，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，民眾還是偏好購入屋齡較新穎的房屋。

進一步觀察七都，桃園的稅籍平均屋齡28.2年，買賣平均屋齡則為19.5年，差距最大。房市專家何世昌說：「桃園的重劃區由於房價相對雙北親民，加上北北基桃一日生活圈的觀念逐漸興盛，吸引許低多雙北年輕首購族輕移民，對這些年輕人來說，外溢到桃園買房了，就基本上會選擇新的房子，而桃園的老屋大多還是在地人在買。」

▲Q2房屋平均屋齡與住宅移轉平均屋齡比較。（表／記者項瀚製）

至於房屋稅籍屋齡最老、交易屋齡也最老的台北市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「台北市新屋不是坪數大、就是價格代價高，預算有限的民眾仍會選擇地段較好的中古屋，甚至公寓，另一方面有些老房子的公設比低，買起來使用空間也會比較實在。」

曾敬德說：「老房子可能在雙北以外的貸款條件不好，但在雙北市精華路段仍是銀行眼中保值安全的標的，加上北市可挑選的新房子有限，因此找來找去只有很舊跟沒那麼舊的房子。」

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