雙薪160萬「能在新竹買房+生小孩？」　兩派戰翻：能接受就可以

▲家庭收入160萬元，可以在新竹買房並生子嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶的年薪加起來有160萬元，可以買房嗎？近日有網友發文表示，假如男女雙方都想買房，而男方想要生孩子，女方則覺得生不生都無妨，在家庭收入160萬元的情況下，於新竹買房並生子是有可能的嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「家庭收入160萬有辦法買房+生小孩嗎」為標題發文，提到他年薪約110萬元，女友年薪約50萬元，雙方目前都不考慮換工作。他透露兩人都想買房，且他想要有個孩子，女方則覺得有沒有生都沒關係，主要還是看經濟能力，未來如果真的有孩子，就是請人照顧，他們依然會出去工作。

對此，原PO就想知道，如果一個家庭的收入約160萬元，想在新竹買房並生一個孩子，是有可能的嗎？另外，他也好奇，假設雙方都是工程師，小孩會不好照顧嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我300+，女友60+，我們都覺得生小孩很硬，只想買房然後每年爽出國，這個時代買房又生小孩的真的很猛」、「女友年薪50，要請人照顧小孩？你知道保母到府多少錢嗎」、「160萬別想了，生小孩出來受苦的」、「新竹年薪160萬真的別生小孩」、「另一半收入沒有跟上來，真的蠻辛苦的。我沒另一半，又沒家裡贊助，現階段已經放棄在新竹買房了」。

但也有網友認為，「能接受老房、小房、遠房就可以，要新、要大、要蛋黃區的房，160+、沒家裡幫忙出錢很難」、「生小孩沒有那麼貴，只是很多人想給小孩更好生活」、「明明就可以好嗎？160萬好好財務規劃一下，先買小房就好」、「想生，年收100萬也可以，不用這樣擔心」。話題引發討論。