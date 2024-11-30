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劉永昌／營建成本1坪貴10萬　台灣房市面臨雙重困境

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據中華民國統計資訊網資料顯示，營建主要成本5年飆3成。（圖／記者陳筱惠攝）

文／《全向科技房產中心》創辦人劉永昌

近年台灣受通膨嚴重影響，蓋房子所需的土地、各種原料、人工以及管銷成本等，幾乎樣樣大漲，光以營造工程成本來說，根據中華民國統計資訊網資料顯示，營建成本5年飆3成。

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近5年與蓋房子相關的營造工程與常用類別的指數，包含：材料類、砂石及級配類、預拌混凝土、金屬製品、鋼筋、型鋼、鋼板及勞務類，全面出現大漲，5年成本上漲2~3成，在雙北原本1坪20~25萬元可以蓋出大樓，現在都要1坪要27~30萬元，甚至，如果採用價格更高、韌性高的鋼骨作為建物主結構，每坪營造成本還高達32~35萬元。

▲▼ 全向科技房產中心創辦人劉永昌 。（圖／業者提供）

▲材料類、砂石及級配類、預拌混凝土、金屬製品、鋼筋、型鋼、鋼板及勞務類，全面出現大漲。

如今在雙北以一個營建坪2000坪的案子來說，現在的營建成本較5年前1坪多出5萬元~10萬元，蓋房成本就要多1億元~2億元，這不僅使得建商的毛利被壓縮，一般財力較差的都更、危老重建實施者蓋房壓力更是大，只要稍有不慎，成本控管就會爆表，也難怪這幾年有不少爛尾樓、建商整案盤售的案例出現，都是因為受到成本高漲的壓力所致。

除面對成本高漲的壓力外，如何滿足購屋者對建物耐震力的需求，也是目前建商頭痛的地方。由於，台灣近年進入板塊活躍期，芮氏規模5以上地震頻繁出現，甚至，光是2024年前10月，台灣芮氏規模6以上地震就有10個，幾乎等於每個月都有大地震發生，也導致目前購屋者買房都較以往更加注重房屋耐震性，讓耐震宅出現前所未有的人氣高、買氣佳的狀況。

▲▼各級學校積極展開防災避難演練，提升師生在地震時的應變能力。（圖／教育部提供）

▲光是2024年前10月，台灣芮氏規模6以上地震就有10個，幾乎等於每個月都有大地震發生。（圖／資料照）

不過，雖大家都知道耐震宅好賣、需求高，但台灣建築業對抗地震普遍仍以「剛性抗震」為主流，認為要抵抗大地震，柱子就要粗、要大。這樣的觀念下，想蓋出耐強震的房子，營建成本更是降不下來，也讓業者推耐震宅產生阻力。

其實面對如今營建成本增與耐震建物需求度提升的雙重困境，台灣營建業此時參考外國經驗與運用新的材料或產品，也許就能克服目前的困境。

舉日本經驗來說，早期也是採剛性抗震的方式來蓋房，但後來因為大地震太多、傷亡相當慘重，1981年6月以後，日本建築法規改規定新建物須耐7級震。

▲▼ 全向科技房產中心創辦人劉永昌 。（圖／業者提供）

▲ 全向科技房產中心創辦人劉永昌認為， 如今營建成本增與耐震建物需求度提升的雙重困境 。（圖／業者提供）

當時在法規的高要求與市場對耐震需求提升下，日本「柔性抗震」技術與產品就快速被應用，包含：隔震、制震、半剛接耐震等柔性抗震產品應運而生，特別是目前日本普及度高、每年採用建案數量不斷攀升的「半剛接耐震」產品，運用半剛接旋鈕彈簧來提供消能減震的效果，利用最省的成本，保護遇地震受力最大、最容易受損的1F軟弱層，讓建物遇大地震時，結構不易受損、倒塌。

目前台灣也有引進「半剛接耐震」產品，可讓建物在遭遇大震或極大震時，卸去地震力40%，輕鬆讓結構設計強度0.24G的建案，1F柱即可達到耐0.4G強震，擁有媲美核電廠等級的耐震性能，且又不會大幅增加營建成本。

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劉永昌小檔案

現職：全向科技房產中心創辦人、全向科技暨全向坤耐震設備董事長

學經歷：交通大學海洋運輸學系、日本東京工業大學經營工學碩士、日本(株)Systems Planning Co.,Ltd.第一開發部部長、研華科技日本市場顧問、台灣NTT董事長、華康科技開發副總經理，引進日本最新耐震工法，為業界知名「耐震達人」

關鍵字：營建成本耐震需求柔性抗震半剛接耐震建築業

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