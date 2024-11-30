現在年輕人沒透天夢？專家點破關鍵：小宅仍是房市主力

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在似乎比較少年輕人選擇買透天了，有網友納悶，雖然住透天要爬樓梯，但年輕體力好應該不影響，與其擠市區小宅，為何不選郊區一點的地方直上透天？這樣有土地有房，還能省管理費。對此，信義房屋專家表示，對現在的買房主力來說，比起新透天，可能還是較能負擔小坪數物件。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「現在年輕人為什麼沒有透天夢？」文中表示，雖然透天要爬樓梯，但年輕、體力好，不就是買透天的最佳時機嗎？有土地有房子還省管理費，「與其擠市區小宅，不如遠一點直上透天還能加買一台車。」

等老了、孩子大了可以再換回小屋，「為什麼透天還是不受歡迎？建商越蓋越小，而且幾十年後少子化，只要地點不要太偏，透天還是很保值吧？」

貼文引發議論，「總價太高而已，不然誰沒有豪宅夢」、「現在誰還想整理那麼大空間，上班都沒空了」、「大樓不用追垃圾車，也不怕沒人收宅配」、「就錢的問題啊」、「只買得起鴿子籠，要什麼透天？」「有啊，買不起而已。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在高房價小宅化，年輕人不婚不生，居住觀念改變等因素，開發商自然只能控制總價，好吸引新一代年輕購屋族，未來的房市主力產品自然仍以小宅為主。