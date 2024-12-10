陸專家張軍擴：房地產市場止跌　回穩仍需時日

▲廣東省惠州市一棟住宅樓上掛著出售標誌。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

「2024三亞‧財經國際論壇暨第四屆三亞財富管理大會」於1日於中國三亞舉行。第十四屆全國政協提案委副主任、中國發展研究基金會理事長、國務院發展研究中心原副主任張軍擴在會中演講表示，儘管中國房地產市場出現回暖跡象，但整體市場仍在調整期，觸底尚需時日。

根據新浪財經報導，張軍擴解釋，中國經濟正處於從高速成長轉型為高品質發展的階段，其中最明顯的變化是房地產供需情況的大幅度變動，以及對內需成長的深遠影響。為了穩定房地產市場，中央和地方政府近來推出一系列政策，目的在於推動房地產市場止跌回穩。

他指出，從10月份以來的房地產市場變化來看，國內主要城市的新房看房量、簽約量明顯增加，二手房交易量也有所提升。然而，從整體市場表現來看，要實現止跌回穩仍需時日。

根據數據，今年1到10月，中國新建房銷售面積年減15.8%，銷售額下降20.9%，其中住宅銷售面積下降17.7%，銷售額下降22%。而至10月底，待售房面積同比增長12.7%，其中住宅待售面積增長19.6%。另外，10月份70個大中城市的商品住宅銷售價格，除個別城市外，無論同比還是環比，都呈現下降趨勢，且同比降幅在擴大。

張軍擴表示，這些情況都說明雖然個別區域個別類型房地產交易有回暖的跡象，但整體而言仍處在調整的過程當中，觸底尚需時日。