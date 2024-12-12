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不畏景氣挑戰！環泥品牌三重水漾特區首案「環泥水澐」受矚

▲ 不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者王威智／採訪報導

隨著北台灣土地開發與重劃區建設加速，位於三重的大都會水岸特區憑藉地理與交通優勢迅速崛起。「一橋連台北」的便利，加上雙捷運（機場捷運與中和新蘆線）以及424公頃的新北大都會公園，讓該區成為置產熱點。

北台灣寸土寸金，水岸住宅因結合地理與景觀雙重優勢，逐漸成為置產首選。財經專家盧燕俐表示：「三重大都會水岸特區兼具發展潛力與成熟生活機能，其房價僅為台北的一半，特別適合精英家庭與首購族群。」她進一步指出，該區擁有完善的生活與文教機能，包括5所學校及廣大綠地，加上即將啟用的City Link購物中心，將進一步提升區域吸引力。「右岸生活機能成熟，即買即住，對自住族群是非常理想的選擇。」

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼北台灣水岸住宅新標杆：「環泥水澐」成就三重房市新價值。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

環泥建設憑藉對市場需求的深刻洞察，看準新北市政府於該區的重劃規劃，導入TOD（大眾運輸導向）、POD（步行導向）、WOD（生態環境導向）及ROD（公園綠地導向）四大規劃，為區域打造高品質宜居環境。同時，環泥品牌以高端定位，在三重大都會水岸特區掀起住宅新潮流。重劃區設施完善，從文教資源到大都會公園的綠意環境，這片土地不僅是購屋者的首選，更是環泥品牌傳遞居住美學與永續價值的重要展現。環泥建設在三重推出的首案「環泥水澐」，再次向市場證明其在住宅建築上的專業與創新，為新北房市注入強勁動能，並成為大都會水岸特區最耀眼的新星。

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼專家解析三重水漾特區生活機能與高CP值共存，「環泥水澐」引領三重水岸特區新價值。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

作為擁有超過三十年經驗的建設品牌，環泥建設專注於高端住宅的規劃與建造。環泥建設總經理黃惠盟博士表示：「環泥建設董事長吳英辰要求以『優質好宅，百年傳承』為核心理念，深耕品牌價值。我們在三重大都會水岸特區，以精品住宅形式呈現環泥品牌對土地的尊重與品質的堅持。」環泥水澐不僅以地段取勝，其外觀設計由知名建築師陳浩宇操刀，靈感源自五線譜，將藝術性與功能性完美融合。此外，建案採用6級抗震結構、完善的通風系統及高效換氣設備，確保居住的安全與舒適，充分展現環泥品牌對卓越品質的堅持。

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼環泥擁有超過三十年經驗的建設品牌，環泥建設總經理黃惠盟博士專注於高端住宅的規劃與建造。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

「環泥水澐」針對首購族與換屋族需求，規劃24-36坪兩至三房的實用空間，僅限量60戶，打造稀缺而高質感的生活選擇。黃總經理強調：「環泥建設專注於從規劃到細節的每一環節，我們希望帶給住戶的不僅是住宅，更是對高品質生活的承諾。」專案副理柯崇德進一步補充：「環泥水澐建案外觀由陳浩宇建築師操刀設計，外立面以五線譜為靈感，融合藝術質感。」

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼建案採用6級抗震結構，同時設有地下室通風井及高效換氣設備，確保住戶安全與舒適。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

此外，建案採用6級抗震結構、地下室通風系統及高效換氣設備，確保住戶安全與舒適。室內設計方正，每間臥室與客廳均配置對外窗，提升通風與採光。「社區景觀設計亦為一大亮點，櫻花等四季花卉植栽營造自然氛圍，住戶可享受變化多樣的綠意。」柯專案副理提到，「我們希望環泥水澐不僅是一處居所，更是一個充滿人性化與永續價值的生活場域。」

關鍵字：三重大都會水岸特區環泥建設環泥水澐房地產

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