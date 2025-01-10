台中男1240萬買到海砂屋！怒告前屋主、房仲求償　法官判免賠

▲沈男購入該屋要進行裝修時，才發現有混泥土塊剝落、鋼筋外露情形。（示意圖，與本案無關／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／台中報導

台中一名沈姓男子控訴，112年間透過林姓、宋姓2名房仲業者向鄞姓女子以新台幣1240萬元價格購入一處房屋，未料交屋後進行裝潢時，沈男才發現屋內混凝土剝落、牆壁龜裂、鋼筋外露且有嚴重漏水，經鑑定後認定是「海砂屋」，沈男認為原屋主、以及房仲未如實告知屋況，因此提告求償房屋價值減損420萬元。台中地院法官審酌後，認為被告3人均不知該屋為海砂屋，因此駁回沈男請求，判決3人免賠。全案可上訴。

判決書指出，該屋原屋主鄞女111年間委託房仲業者林員、宋員協助出售房屋，並於112年3月5日與沈男簽立不動產買賣契約，以1240萬元價格售出，且「標的物現況說明書（成屋）」中，鄞女保證該屋並無現有、或曾有鋼筋外露或水泥塊剝落之情事。

未料112年6月完成交屋後，沈男進行室內裝修，陸續發現房屋有混凝土剝落、牆壁龜裂、嚴重漏水、鋼筋外露等情況。沈男請來檢驗公司進行鑑定，赫然發現該屋氯離子過高，是俗稱的「海砂屋」。沈男認為該屋存有瑕疵，且已嚴重損害房屋結構、居住安全，前屋主鄞女未如實告知，致使沈男在不知真實屋況下購屋，受有420萬元損失，請求返還或賠償；而2名房仲當時在被問及「該屋應該不是輻射屋或海砂屋吧？」時，曾回答「不是」，沈男因此認定2人隱瞞屋況、未盡調查義務，應負起連帶損害賠償責任。

對此，鄞女則辯稱，沈男當初看屋時很仔細，還帶親友陪同驗屋，確認後才交屋，如今卻主張她過度裝修隱瞞導致沈男判斷錯誤，但經中檢偵查後，確認該屋係鄞女11年前購買、經整理的中古屋，沒有過度裝修或惡意欺詐，因此獲不起訴。另房屋現況，鄞女均誠實勾選，且氯離子高不等於海砂屋，採樣接近水源亦會造成氯離子高，沈男並未舉證該屋確實為海砂屋，且社區有125戶，從未聽聞有任何海砂屋事件，鄞女也是向前屋主購入二手屋，前屋主並未表示有任何問題，鄞女購入後也未再裝潢，並不知有瑕疵或故意不告知。

2名房仲則辯稱，海砂屋檢測需具體專業知識，並使用專門設備，房仲係以提供房屋買賣之居間服務為其專業，對於建物是否存有結構問題之察覺能力與一般人無異，且該屋為鄞女於11年前購入後未再重新裝潢，根本無從知悉海砂屋現象，且房仲不具檢測氯離子含量之能力，僅能依賣方對屋況記載，以通常之注意確認現狀，自不可能知悉有海砂屋現象。

台中地院法官認為，房屋現況說明書係原屋主就標的物現況之說明記載，如無特別約定保證，難認為保證品質之意思表示，因此沈男主張此為房屋品質保證，尚無可採；且鄞女101年購入該屋後未再裝潢，也未從前屋處得知是否為海砂屋等訊息，因此鄞女稱不知情自足採信，難認有故意不告知瑕疵。

而連屋主鄞女都不知海砂屋情況，更何況林員、宋員僅為房屋仲介，更無可能明確知悉該屋是否為海砂屋，遑論刻意隱瞞。法官認為，該屋未做過氯離子含量檢測一節，已載於現況說明書，而沈男交屋後委託檢測公司採樣，並以試驗報告為據，顯見檢測房屋是否為海砂屋須具備專業知識及設備，非一般人能輕易辨識，且當時亦無任何跡象預見該屋屋況有異，難認2名房仲負有破壞原始裝潢結構知悉瑕疵之調查義務，因此判決沈男求償無據，駁回其請求。可上訴。