11月移轉棟數月增0.9%　房仲潑冷水：不代表房市趨穩築底

▲六都11月買賣移轉棟數出爐，年減15%、月增0.9%。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

六都11月買賣移轉棟數出爐，雖然年減15%，但月增0.9%，沒有出現量縮擴大。不過專家表示，這並不意味市場已趨穩築底，主要還是10月受颱風、國定假日影響，上班天數少。信義房屋專家補充，雖然今年仍量能仍有望創3年新高，但Q4市況大不如上半年，一二手市場仍持續量縮格局。

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六都地政局今（2日）公布六都11月買賣移轉棟數，共1萬9824棟，雖然月增0.9%，比起10月量能沒有繼續萎縮，但仍受到房貸資金緊縮、央行第七波打房影響，年減來到15.3%，創19個月新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「11月交易量較上月持平，並不意味市場已趨穩築底，由於10月有多日颱風假及雙十假期，工作天數較少，拉低比較基期。」

張旭嵐說：「11月工作天數回歸正常後，交易行政流程受阻的情況也淡化，使量能衰退幅度相對緩和，而與去年同期相比六都量能仍減少逾1成，顯示市場依舊處於盤整階段，除非屋主讓利，否則買方觀望的心態仍濃，因此短期內買氣將持續收斂。」

▲11月六都買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然今年買賣移轉棟數仍有機會寫下3年新高，「但現在房市不如帳面呈現全年近35萬棟暢旺，Q4仍受到房貸緊縮影響，加上資金利率水準拉高，搭配預售市場揭露數量來看，一二手市場都同步進入交易量縮時期。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「隨著年底將至，加上明年農曆新年來得早，往年為房市旺季的12月，有機會一掃下半年房市陰霾，交易買氣轉紅，不過要追蹤2大可能的黑天鵝，就是美國總統大選後的金融市場，以及12月央行理監事會議。」

▲11月六都買賣移轉棟數月增、減表現。（圖／記者項瀚製）

進一步觀察六都表現，11月交量量增減互見，其中台北市、台南市出現明顯下滑，月減來到12％、16%。從年變化來看，台南更一口氣下滑4成，是月減、年減最重的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南年衰退幅度明顯，主要去年11月包括永康鹽行、歸仁高鐵、安南九份子等重劃區，都有可觀的新案完工潮，使去年11月量能衝破3000棟，為歷來同期最大量。

不過，今年台南交屋潮暫歇，單單永康就比去年同期萎縮上千棟，也讓台南的買賣移轉年增率，在高基期的情況下顯著下滑。

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