女友等有房才結婚！他懊悔「交往不該大方」　網喊：現在醒還不晚

▲女友要等原PO買了房，才有意願結婚。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然交往的時候，一切都很合適，但是一名男網友就發文透露，女友說必須要買房才願意結婚，然而當他看了戶頭存款，卻覺得自己難以負擔房價，於是心想兩人最終有可能只能分手。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「女友說買不起房就分手，早知道約會吃路邊攤就好」為標題發文，提到他和女友其實處得很好，不過對方卻說自己要等到有房子了才願意結婚。當時他馬上看了戶頭存款，也看了預售屋，但卻意識到以自己的薪水來說，實在難以負擔，很多房子都很高價。

原PO認為，以他的經濟狀況來說，就算不生小孩，買了房也會導致生活沒品質，因此心想雙方或許只能走向分手一途。他近期看著過去的照片，也覺得以前的一切好像都是假的，只有鈔票才是真的。

原PO還說，他之前覺得兩個人出去時，若全部的消費都由他來負擔，就是愛女友的表現，但現在看到那些AA制、節儉的男生已經買了房，就覺得自己當初不該這麼大方，應該為了存錢買房，和女友計較大餐、旅遊的費用。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感覺買房會被壓死」、「你沒為自己著想就只能這樣了」、「現在醒還不晚，對自己好比較重要」、「我也很看不起這種花男友錢，之後再說男友沒存款、收入不夠沒未來的女生，無論男女我覺得不是不能付出，而是付出前要先衡量自己的能力，先把自己照顧好」。

但也有網友認為，「恕我直言，台灣這個房價可不是你省一點約會費用就買得起的。你算一下和她交往多久，難道花費已經好幾百萬可以當頭期款了嗎」、「AA男不會因此有錢」、「問題不是要對女友大方還是小氣吧？一個願打一個願挨，你用金錢盡量全出作為愛的表現，吸引到的當然是希望你付出更多錢（和愛）來買房的伴侶」。