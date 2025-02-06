27年華廈「貸款剩300萬」考慮換房！她看預售屋猶豫了　一票人搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前表示，全家人目前住在27年華廈，房貸月繳1萬5，生活十分便利，不過因屋齡的緣故，先生有意換新房，眼看新大樓室內空間小超多，不然就是價格太高難以負擔，讓她陷入苦惱，直呼「內心一直拉扯中，也已看遍四周預售屋，不知道該怎麼做比較好？」

女網友在臉書社團「買房知識家」提到，她與先生收入合計110萬-140萬，未來還有上升空間，目前育有1子，還有一間27年的華廈，3房2廳，房貸月繳1萬5，只剩約300萬要繳。

原PO接著表示，先生因屋齡考慮要換房，但這間的地點非常好，她有些捨不得想轉租，「先生覺得已快30年的華廈，要儘速脫手，這樣手頭資金充裕才好換房；不過，看上的新華廈空間都比目前的小，如果要買大坪數，幾乎都1600萬以上。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

她透露，兩人手頭現金有350萬、股票250萬，「保守認為買1400萬內會比較好，但空間就會小非常多，我不確定到底該不該換房，然後先生家也有一棟透天厝，無貸款、爸媽住著。如果不換房大概是蠻輕鬆生活，而換了房就又是另一種生活層次，內心一直拉扯中，也已看遍四周預售房，不知道該怎麼做比較好？」

對此，大多人直言，「每個人都有不同的想法，沒有對錯，但若是我...不會換屋，會用現有的資金投資規劃，而不是讓自己承受壓力，畢竟不同的年齡有不同的考量」、「如果是我，我不會想換屋，畢竟舊屋的真正使用空間比較實在」、「我若是妳，主力會放在規劃退休金金流」、「我家也快30年了，換新房只會更小，想想還是算了，專注規劃退休金流」、「換房真的滿想不開的」。

也有熱心網友提醒，「出售要注意小換大可以重購退稅。第二間房子的貸款可能只有五成，如果不賣掉華廈，要考慮自備款是否足夠，不然的話出租也是一個很好的選擇。」