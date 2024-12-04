金龍海嘯強襲！中台灣千億案量遞延推出　14期在推23場最拚

▲統整台中市熱門重劃區線上銷售個案數量，14期在售個案數約23案為最多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣第四季房市受到不穩定因素干擾，部分預計新案順勢推遲，目前已知約有超過千億案量遞延，而已上線銷售個案則出現進退兩難狀況，統整台中市熱門重劃區線上銷售個案數量，14期在售個案數約23案為最多，而七期新推案成交高低價差達每坪54.1萬元最誇張。

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雖然新案順勢推遲，不過據統計台中市目前在售案約300場，其中北屯區14期在售個案數約23案為最多，量體最大，而七期重劃區個案成交均價每坪相差54.1萬元，相差最大。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「14期重劃區為台中市面積規模最大的市地重劃案，開發面積約達404公頃，除了腹地廣闊的基礎條件之外，區內還有大巨蛋、洲際棒球場、漢神百貨、優質學區等特點，吸引建商競逐可想而知。」

不過，白洪章說：「目前市況加上限期開工的政策影響，導致線上多案齊發、百家爭鳴，對消費者而言，青菜蘿蔔各取所好，同時也有建商採取『價先量行』的品牌策略。」

以14期為例，成交均價站上7字頭的有4案，包括「龍寶有愛臻邸」、「華固豐匯」、「大陸豐莚」、「大毅MEHO」等，其中近期「龍寶有愛臻邸」以均價77萬元拿下14期最高單價寶座，其餘14案均價維持6字頭以上，僅有2個較早進場的個案仍有5字頭均價。





▲七期個案之間因品牌差異大價差懸殊，目前最大幅度達每坪54.1萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

而七期豪宅區仍舊是一線品牌的天下，先有「寶輝101 Theater South」攻下9字頭均價紀錄，緊接著「聯聚理安大廈」第一波實登14戶就衝上118萬元均價，以及商辦案「聯聚中維大廈」、「允將TST台灣之鑽」、「遠雄琉蘊」、「大陸豐蒔」也都陸續往9字頭靠攏，造成七期個案之間價差懸殊，目前最大幅度達每坪54.1萬元。

《住展雜誌》發言人陳炳辰指出：「中台灣市場雖然傳出有價格破壞者出現，不過土地價格與營建成本已將底價線鎖死，品牌的建商多數會選擇加碼產品設計強度、建材配置，非短跑性質，但對於消費者而言，仍是多看多比較才是王道。」

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