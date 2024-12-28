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彰化人敲碗以為咖啡廳　超狂眼鏡行砸重金卡位金馬路

▲▼彰化市,金馬路,大倉酷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲三角形、木頭質感的建物插旗彰化市金馬路，謎底揭曉為連鎖眼鏡品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

自北部發跡、知名連鎖快時尚品牌「大倉酷眼鏡」首度插旗彰化市，選址金馬路上、佔地226坪的土地，採租地自建搶進家樂福金馬商圈，信義房屋專家表示，金馬路前景看俏，沿線已經吸納星巴克、壽司郎、麥當勞等大型連鎖店。

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「大倉酷眼鏡」進駐消息早在地方引起討論，不少彰化人從建造初期就猜測三角形、木頭質感的建物應是大型連鎖咖啡廳，不過近期建物外觀成型，答案揭曉，為「大倉酷眼鏡」招牌，成功卡位區域指標商圈，也為彰化的消費市場再掀話題。

號稱全台最大眼鏡平價量販中心，「大倉酷眼鏡」104人力銀行也已釋出彰化店的徵才訊息，但確切開幕日期尚未公布。據官網所示，「大倉酷眼鏡」目前全台有22家分店。

▲▼彰化市,金馬路,大倉酷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲金馬路沿線還有未來議題，就是中捷綠線延伸彰化市就選擇銜接金馬路。（圖／記者陳筱惠攝）

2年前該品牌首次走出北部、進軍中台灣，就選擇插旗公益路商圈一戰成名。當時「大倉酷眼鏡」以10年、總計3500萬租金搶下公益路黃金三角窗店面，且走的是主題式的大型網美店路線，近2年又陸續開設崇德店、中科店，其中佔地200坪、挑高空間的崇德店，原為知名親子餐廳「大樹先生的家」，據點選擇都屬知名商圈的精華店面、且青睞百坪以上旗艦型店面。

據了解，此次「大倉酷眼鏡」前進彰化市，在金馬路上選定226坪土地，月租金大約落在20~25萬元。對此，信義房屋彰化店店長謝昇樺分析：「其實在好幾年前，我們都認為所有大型連鎖企業應該會往金馬路靠攏，原因除了金馬路面寬大、車流量高之外，既有的家樂福商圈人口密集度高，大部分往彰化市的車輛只有中山路、金馬路兩條幹道可選擇，而中山路屬於舊市區主幹道，周邊已發展多時，沒有大型可開發土地。」

▲▼彰化市,金馬路,大倉酷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大型連鎖企業往金馬路靠攏，原因除了金馬路面寬大、車流量高之外，土地坪數大與既有的家樂福商圈人口密集度高。（圖／記者陳筱惠攝）

謝昇樺進一步表示：「金馬路沿線除了上述基本面看好，還有一個未來議題，就是中捷綠線延伸彰化市，全案早已納入前瞻基礎建設，也讓金馬路沿線目前土地租金一坪行情來到800~1000元左右。」

不具名商仲業者指出：「對新品牌而言，擇點首要重視廣告效益，因此黃金地段、角間大店面，即便房租高昂，對急需品牌知名度的業者來說，仍願意砸重金卡位，據我了解，該品牌展店還展出心得，北部的大地坪店面甚至與連鎖餐飲業異業結盟，分散租金壓力，發揮一加一大於二的集客效應。」

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關鍵字：彰化市大倉酷眼鏡金馬路快時尚眼鏡信義房屋家樂福

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