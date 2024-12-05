嘉義知名豪華摩鐵3.8億交易　一查買方是基督教醫院

▲位於嘉義中埔的「湯野精品旅館」有不少固定客群，根據實登，9月戴德森醫療財團法人以3.8億元入手。（圖／翻攝自Facebook／湯野精品旅舘-官網 ）

記者張雅雲／高雄報導

摩鐵基地完整是不少建商獵地鎖定目標，現在連醫療集團也搶買。位於嘉義中埔的「湯野精品旅館」以豪華配備吸引不少固定客群，根據實登，9月戴德森醫療財團法人以3.8億元入手。在地分析，中埔缺乏大型醫療機能，若能開設分部相當適合。

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「湯野精品旅館」主打「以嘉義為出發點的新型態汽車精品旅館」，有中埔館、民雄館2間分館，目前均正常營業中。中埔館位於中埔鄉中華路，根據實登揭露，該筆交易地坪1147坪，地上包含2棟建物，9月成交，成交價為3億8888萬元。

▲2020年10月賣家理贊開發有限公司與另一位自然人取得該摩鐵產權，當時入手總價為6881萬元。（圖／翻攝自Facebook／湯野精品旅舘-官網 ）

其中1筆透天就是中埔館，屋齡18年，建坪1123.2坪，另一筆透天住家，屋齡35年，建坪208.69坪，整筆交易備註「精品汽車旅館（現況）交易」，土地使用分區為住宅區，換算土地單坪約33.9萬元。新買家為戴德森醫療財團法人，該法人就是在嘉義頗負盛名的嘉義基督教醫院，記者致電嘉義基督教醫院詢問後續規劃，截至截稿尚未回應。

而賣家理贊開發有限公司，為湯野精品旅館的經營團隊，2020年10月與另一位自然人取得該摩鐵產權，根據實登揭露，地坪為1123坪，有26房26衛，當時入手總價為6881萬元，等於賣家持有4年，再加上1棟透天住家轉賣，帳面就賺進3.2億元。

▲賣家持有4年，轉手帳面就賺進3.2億元。（圖／翻攝自實價登錄網站）

台灣房屋嘉義湖子內加盟店店東呂欣蓉表示，摩鐵地點雖然在嘉義縣中埔鄉，但離嘉義市也不遠，距離嘉義熱門的購屋區段湖子內重劃區，車程只要10分鐘，聯外交通相當便利。

呂欣蓉表示，摩鐵算是特殊產品，若不計地上建物，中埔地價單坪約20萬元，入手價也算符合行情，現階段中埔沒有大型醫療院所，若由嘉基開設分院也相當適合，可提供更多醫療量醫療服務及在地照護品質。

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